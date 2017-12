こんにちは。今年の3月からKRAYに入社した阿部です。

ブログには初登場になります。

今日は、昨今のアプリケーション開発では誰もが耳にしているであろうMVCパターンを取り上げます。(以下MVCと呼びます) 開発者それぞれで理解や解釈が違っていることが多く、しばしば議論を呼び起こします。「ぼんやり」と理解したままの方も多いのでは無いでしょうか? 私もある程度、開発で実践してみるまでは、なかなか良い形でMVCを適用することが出来ずにいました。皆様のMVCへの理解を少しでもクリアに出来れば幸いです。

MVCは図で示されることが多いですね。

Wikipediaを見るとMVCの典型的な相関図が掲載されています。



(Wikipedia日本語版 Model View Controller より)

Wikipedia英語版にも掲載されているこの図ですが、かなり上のレイヤから見た考え方を示したものと思います。これだけでは実装に落とし込むのは難しいですね。

少し読み進めてMVCの構造に進むと少し違った構成図が掲載されています。



Model-View-Controller 概念的な構成図。直線は直接的なAssociationを表し、破線は (例えば)Observer パターンを経た間接的なAssociationを表す。

(Wikipedia日本語版 Model View Controller より)

依存関係も示されて、少し具体的になりました。

続いて、WikipediaのMVCの構造よりMVCの各要素の定義について抜粋します。

さて、ここまで標準的なMVCの概念について紹介させていただきました。ですが、これらの説明だけではピンと来ない方、多いと思います。

なぜでしょう?

ステートレスなWebアプリケーション開発をメインにしている方にとっては、構成図がしっくり来ないと思います。きっとその原因は、Wikipediaにあるこの一文です。

MVCは状態を持つイベント駆動型のクライアントアプリケーションのために生まれた開発手法です。Ruby on RailsなどのWebアプリケーションフレームワークにおける、Model-View-Controllerの区分けは、MVCに大きく影響を受けていると考えられますが、元来のMVCとは異なります。簡単に違いを言ってしまえば、ステートレスなサーバーサイドのMVCには「Observer パターンを経た間接的なAssociation」いわゆるコールバックがありません。

一方、Backbone.jsの様なクライアントサイドのフレームワークは、元来のMVCの考え方がしっくり当てはまります。イベント駆動だからですね。

クライアントアプリ開発をメインにしている方にとっては、MVCの構造の説明、特にViewについてはサーバーサイド寄りの説明なので、これまたピンと来ないと思います。

以降、本稿ではクライアントサイドのMVCをメインに考えていきます。ですが、サーバーサイドとクライアントサイドではMVCは全く別物か?というと、そうとも言えません。共通する考え方は多分にありますので、サーバーサイドエンジニアの方もどうかお付き合い下さい。

最初にMVCを適用する理由について考えてみましょう。いわば、目的・メリットですね。「なんとなく。良いって言われているから。流行っているから。」ではいけません! 今回、ブログ執筆にあたり、この部分を自分でも再確認したくて、Wikipediaで紹介されているSmalltalkでの最初の論文に目を通してみました。

(A Description of the Model–View–Controller User Interface Paradigm in the Smalltalk-80 System より)

そこにはこうあります。

This strategy was chosen to satisfy two goals: (1) to create the special set of system components needed to support a highly interactive software development process, and (2) to provide a general set of system components that make it possible for programmers to create portable interactive graphical applications easily.

(1)に、”highly interactive”という言葉があります。直訳すると”高度に相互作用的な”といった感じでしょうか? これは、クライアントサイドで重要になってきます。質の高いインタラクティブなアプリケーションを作るには複雑な状態を管理し、それをコントロールできなければいけません。質の高いインタラクティブなアプリケーションの開発を支援するのがMVCの一つの目的と捉えました。

(2)について、前半はフレームワークのことを言っていますね。後半の”portable”が重要だと思います。アプリケーション開発における”portability”とは移植性のことです。開発言語の違いもあるので、まるまる違うプラットフォームに移植できるように実装するのは難しいです。ですが、次の章のタイトルには

とあります。

移植性の高いプログラムは必然的に”Reusability and Pluggability”を備えなければいけません。つまりは、UI以外の部分を再利用可能にすることがもう一つの目的です。

続く本文からは違った視点の目的も拾えました。

Isolating functional units from each other as much as possible makes it easier for the application designer to understand and modify each particular unit, without having to know everything about the other units.