東大阪・布施の宝くじ売り場に福徳さん 久保田スラッガー KSN-21PS、大富さんら七福娘 年末ジャンボ発売
年末ジャンボ宝くじが全国一斉に発売された11月24日、近鉄布施駅近くの「布施ポッポアベニューチャンスセンター」（東大阪市長堂3）にも開店前から列ができた。
ジャンボ招き猫のフーちゃん
同売り場では1998年以降、1億円以上の当せんが20本出ており 【野球 グローブ ゼット】グロワードシリーズ／硬式グラブ／オールラウンド用（BPGB19620）、昨年は「年末ジャンボ」2等1,000万円が4本、「年末ジャンボミニ7000万」1等7,000万円が出ている。2012年の年末ジャンボでは1等前後賞合わせて6億円が同売り場から出るなど Majestic Toddlers MLB Los アンヘレス ドジャース グレー ベースボール クール Base ジャージー (2T) (海外取寄せ品)、多数の高額当せん実績を誇る。
同売り場は縁起の良い名前の販売スタッフが多数いることで知られており、「福徳さん」「恵美須屋（えびすや）さん」「大冨さん」「大黒さん」の「四福娘」に加え 【2017年秋冬新作】フェアリーパウダー★ストレッチボーダータートルPO★全3色(FP17-5102)、「大当たりの『中矢さん』、永遠に吉がある『吉永さん』 【カスタムオーダー】ミズノ MP-4 アイアン 単品（#3・#4） KBS TOUR C-Taper（スチール）シャフト[MIZUNO エムピー MP4]【■MC■】、、泉湧く『泉さん』も合わせ『七福娘』と呼んでいる」という。話すのは自身の名前にも縁起がいい文字が並ぶ支店長の福永益男さん。
同売り場店頭にはジャンボ招き猫の「フーちゃん」が設置されており、年末ジャンボ発売前にはフーちゃんも連れて布施戎神社で祈とうを受けた。
発売日の11月24日は、営業開始1時間前の9時ごろから40人ほどが列を作り、午前中は切れ目なく宝くじを求める客が訪れていた。「大阪は残り福で最終日に来る人が多い。最終日は毎年、商店街に長い列ができる」という。
福永さんは「ここ3年ぐらい億が出ていないので、今年は多分出るという気持ちでやっている。お客さまに当たっていただくのが夢」と 【レフティー】【カスタムオーダー】ミズノ JPX フォージド アイアン 単品（#4、GW、SW）N.S.PRO V90 スチールシャフト[日本仕様][mizuno]【■MC■】
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