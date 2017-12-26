【バスケットボール 設備・備品 モルテン】[送料お見積り]バスケットボールファウル表示装置／表示盤（BFDDP） (グレゴリー) A77 レディース用【秋冬セール】

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賭け事、法律ではどの程度で賭博罪？

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野球賭博など、ニュースで報道されることもありますが、どの程度の賭け事をすれば賭博罪なのか分かりにくいのが現状です。刑法では、下記のように賭け事を禁止しています。

刑法185条


賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法186条

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。賭博場を開帳し、または博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

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原則として、偶然に左右されるような賭け事は賭博罪に問われます。ただし、じゃんけんなどで負けて「夕食や缶ジュースをおごる」程度であれば、刑法185条の「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」に該当すると見なされて、賭博罪に問われることはありません。その夕食の値段が数百円程度であれば賭博罪に問われることはないと思われますが、数万円の食事であれば賭博罪に問われる可能性が高くなります。ただ、刑法には明確な金額が示されていないため、賭博罪と見なされる境界線があいまいなままとなっています。物ではなく、お金を賭けた場合も、数百円程度であればが捜査をするようなことはありません。

 

しかし、過去の裁判例では、少額であっても賭け事をした場合は「一時の娯楽」とは言えないと判断されたモノもあります。なお、が事件性を判断する基準は、金額の大きさだけでなく、賭け事をした回数や組織性なども考慮されるようです。ただし、公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇)での賭け事は、法律によって認められています。

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