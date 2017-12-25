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2017-2018年度 Global Classmates プログラムの募集は終了しました。
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Global Classmatesを成功に導く３つのポイント
- 先生が熱意を持ってプログラムに取り組み、パートナー校の先生及び KAC のスタッフと連携し密にコミュニケーションを取ること
- プログラム実施期間中に先生と生徒が最低週に１時間集まること
- Global Classmates のオンライン教室にアクセスできるパソコンが生徒２人につき最低１台あること
Global Classmates の詳しい内容については、こちらをクリックしてください ◆5着以上注文：刺繍&送料無料◆【PUMA】プーマ コート（プーマ ロングコート/プーマ ロングダウンコート）〔654984〕※1着でも注文可
詳しい商品説明が必要な場合はメールでお問い合わせ下さい。
こちらの商品は弊社アメリカ支社からの取り寄せとなります。代引きでの発送はお受けできません。
注文後のサイズ変更・キャンセルは出来ませんので、十分なご検討の上でのご注文をお願いいたします。
※画面の表示と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。
※ご入金確認後、商品の発送まで1から3週間ほどかかります。
※アメリカ商品の為、稀にスクラッチなどがある場合がございます。使用に問題のない程度のものは不良品とは扱いませんのでご了承下さい。
──【メーカーカタログより】──
Fischer FX8 Hockey stick features our patent CAP Technology which has been crossed over from our World leading ski technology. Our CAP technology is a thin foil wrapping that covers from the top of the shaft to the base of the hosel. This foil reduces vibrations from slashes and transfers the energy evenly throughout the impact zone. As a result of our testing process, we have proven to be 30% more durable than our competition. The Shaft is a composite made from high grade Carbon and Fiberglass. The blade is carbon with a Lite ABS core that increases the durability and torsional stiffness, which increases accuracy and velocity. Stick weight (approx.) 580g Stick length: 58" See blade pattern chart.
|お取り寄せのため1～3週間でお届け予定
Global Classmates への応募に関するよくある質問は、こちらをクリックしてください エバニュー EVERNEW 交換袋 GD-244用 [型番：EGD254]【送料込/送料無料】 ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大30倍 12/2 19:00～12/7 1:59までbolle(ボレー) スポーツサングラス 自転車競技用 6th SENSE【10P02Dec17】 自転車 24インチ 低床設計 パナソニック B-SYC41 シンフォニーCツインロック 24インチ Panasonic サイクル LEDオートライトモデル 防犯登録付 軽快車 ミズノ ソフトテニスラケット 63JTN-65001 ホワイト×ブラック Deep Impact S-DRIVE ディープインパクトSドライブ MIZUNO 【ROTHCO(ロスコ) N-3Bミリタリージャケット ROGT9394 オリーブ M】。。。。