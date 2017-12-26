「ビザール〜奇妙な午後〜」公演終了致しました。
ご来場頂いた全てのお客様に感謝致します。どうもありがとうございました。
今後とも 演劇集団ア・ラ・プラス(by 壁なき演劇センター)の応援のほど宜しくお願い致します。 壁なき演劇センター
一同より
日本・セルビア演劇交流プロジェクト
演劇集団 ア・ラ・プラス 第14回公演
『ビザール〜奇妙な午後〜』
作：ジェーリコ・フバッチ 訳：高橋ブランカ 構成・演出：杉山剛志（演劇集団 ア・ラ・プラス）
2017年6月29日（木）～ 7月3日（月）
＠シアター風姿花伝
かつては希望の象徴だった町。そこに集まった三世代の男女5人。
信じていた全てが崩れ落ち、都会の無秩序な繋がりの中、愛に飢え、自分の居場所もない。
それでもなりふり構わず人生に挑み続け Denim by Vanquish & Fragment メンズ サンダル 靴 送料無料 Navy Slide、辿り着いた先に見えた世界は、天国か地獄か！？
紛争後のセルビアそして世界の「リアル」を描いた
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2017-12-26 by admin
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、セルビアン・ブラック・コメディーが本邦初訳で日本初上陸。
日本初演、五人の俳優、十五人の登場人物、三つの愛の物語
《キャスト》
蔡ヘミ（演劇集団 ア・ラ・プラス）
西村清孝（リベルタ）
辻しのぶ
服部晃大
松田崇
《スタッフ》
演出・構成：杉山剛志
翻訳：高橋ブランカ
美術：加藤ちか
照明：大野道乃
舞台監督：玉城忠幸
音響：牧野宏美
衣裳：杉野明善
ヘアメイク：橘房図
宣伝美術：ミツヤスカナ
制作：高橋俊也（THEATRE-THEATER）
制作助手：後藤絢子
企画：宗重博之 +
演劇集団
ア・ラ・プラス
主催：一般社団法人 壁なき演劇センター
後援：セルビア共和国大使館
協力：ベオグラード国立劇場、リベルタ、、チリムーロ（タケシタチサト）
助成：芸術文化振興基金
《公演スケジュール》
＠シアター風姿花伝
6月29日（木）19：30
6月30日（金）14：30 🎤 👶 ／
19：30
7月 1日
（土）13：30 👶 ／
18：00 🎤
7月 2日
（日）13：30
／ 18：00 🎤
7月 3日
（月）14：30
当日の受付は、開演の45時間前 二部式 袷 訪問着【着物】二部式着物（袷）ろ【1503】、開場は開演の30分前
🎤：終演後、ゲストを交えたアフタートークあり
【アフタートークゲスト】（予定）
6/30：七字英輔（演劇評論家）、ジェーリコ・フバッチ
7/1 ：那須佐代子（俳優・シアター風姿花伝 支配人）、ジェーリコ・フバッチ
7/2 ：高橋ブランカ（翻訳家）、ジェーリコ・フバッチ
👶：6/30昼の回と7/1昼の回には、カンフェティでチケットを購入した方のみ、カンフェティの無料託児サービスがご利用いただけます。
（要事前予約）https://www.confetti-web.com/tokuten/bs/about_bs.php
《 チケット料金（全席自由・日時指定・税込）》
前売4,000円
当日4,500円
学生3,000円（要学生証提示）外国人：無料！
【外国人の方へ For foreigners】
外国人の方は、
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席に限りがございますので、事前に下記メールまでお問い合せ下さい。（英語可）
We will provide some seats with free of charge.
Please let us know the following information beforehand: Name, Contact (phone number and E-mail address) and number of
people.
*Language : Japanese／*Subtitles : Serbian
E-Mail : tcww.contact@gmail.com (English available)
《 会場・アクセス 》
シアター風姿花伝
〒161-0032 東京都新宿区中落合2-1-10
TEL：03-3954-3355
HP：http://www.fuusikaden.com/index.html
駐車場はございません。車・バイク・自転車でのご来場はご遠慮ください。
【電車】
JR山手線「目白駅」より徒歩18分
西武池袋線「椎名町駅」より徒歩8分
西武新宿線「下落合駅」より徒歩10分
都営大江戸線「落合南長崎駅」より徒歩12分
【バス】
目白駅前より約6分
新宿駅西口より約20分
中野駅より約25分
池袋駅より約12分
※目白駅からお急ぎの際は、目白駅前のバス停１番乗り場・２番乗り場の都営バス「練馬車庫前行」「江古田二丁目行」「練馬駅行」、西武バス「新宿駅西口行」（5～7分間隔で運行）をご利用ください。
4つ目の停留所「目白五丁目」で下車。（約6分で到着）
進行方向へ徒歩30秒。
《 お問い合わせ 》
TEL：090-3474-7999（制作携帯）
E-mail： tcww.contact@gmail.com
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ジェーリコ・フバッチ ŽELJKO HUBAČ（作者）
1967 年、ボスニア・ヘルツェゴビナ生まれ。ボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアで育ち、高校と音楽学校を卒業。その後、エンジニアとして働く傍ら理工学部物理学科で学ぶ。1992年にベオグラードに移り、劇作家として演劇活動を開始する。執筆した戯曲はセルビア、ブルガリア FLYNN SKYE フライングスカイ レディース ドレス ワンピース 送料無料 Biscuit Bunches Carla Maxi Dress、ボスニ ア・ヘルツェゴビナの各劇場で上演され、英語、独語 Arc'teryx アークテリクス アウターウェア コート/アウター Arc'teryx Yerba Water Resistant Down Jacket、ロシア語、ブルガリア語に翻訳されている。また、劇評を通じたジャーナリズム活動を行っており、現在、ベオグラード国立劇場の発行する「劇場新聞」および「プレミエ・プラス」の編集長を務めている。ノヴィサド国立劇場のドラマトゥルク、セルビア演劇博物館発行の「テアトロン」誌編集を経て、現在、ベオグラード国立劇場のドラマ・ディレクター、劇作家 ESSENTIEL ANTWERP エッセンシャルアントワープ レディース SKIRTS 送料無料 Blue 3/4 length skirt、ドラマトゥルク。
高橋ブランカ BRANKA TAKAHASHI（翻訳）
1970年旧ユーゴスラヴィア生まれ。作家（短編小説、詩） Figue レディース パンツ 送料無料 Goa trousers、翻訳家、写真家。
93年ベオグラード大学日本語学科卒業。95年に来日し 【10％OFFcoupon】11/28 20：00～11/30 12：59まで evam eva(エヴァムエヴァ) wool skirt 2colormade in japanv173k927、98年、日本帰化。
98年から09年まで夫の転勤の関係でベラルーシ、ドイツ、ロシアに住み、以来東京在住。
著書「最初の３７」（2008年、ロシアで出版）、「月の物語」（2015年、セルビアで出版） 【NEW ARRIVAL】 フェアアイル・ラムウール・長袖クルーネック 724019 Pont de Chalons (ポンデシャロン)、「東京まで、セルビア」（2016年、東京の「未知谷」出版）
杉山剛志 TSUYOSHI SUGIYAMA（演出・構成）
1974年生まれ。1995年より5年間にわたりパリ・コンセルヴァトワール教授から体系的な俳優教育を受ける。2004年に演劇集団 ア・ラ・プ ラスを結成。
2008年にロシア国立モスソヴィエト劇場にて芸術副監督演出家ユーリー・エリョーミン氏に師事し、モスクワで本格的に演出を学ぶ。2012年からは東京で国際スタンダードの体系的俳優育成も開始。公演活動のほか、アジア諸国の子供達を対象にしたシアター・エデュケーションを継続的に実施している。代表作は『ぼくらは 生まれ変わった木の葉のように』（フランス・パリ公演）、『授業』（利賀演劇人コンクール2011選出） ヤング ファビュラス アンド ブローク レディース ワンピース トップス Carla Maxi Turquoise Ombre、『バルカンのスパイ』（国際演劇祭 第4位を含むセルビア5都市ツアー）、、、『かもめ』（東京・ベトナム国際実験演劇祭）など。
2016年のベトナム国際実験演劇祭で最優秀演出家賞を受賞。
国立青年劇場でのワークショップ開催（ハノイ）
on 2016年11月21日〜25日 ＠ベトナム国立青年劇場
「チェーホフの『かもめ』のテキストを使用した５日間の演劇ワークショップ」
Theatre Workshop at the National Youth Theater of Viet Nam
On November 21,2016 - 25 @ National Youth Theater of Viet Nam
5 day Dramatic Theatre Workshop using Text of Chekhov's " Seagull "
俳優育成プロジョクト
演劇集団 ア・ラ・プラス アクティングクラス ラズヴィトーイ 2017.01.30〜始動