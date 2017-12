かつては希望の象徴だった町。そこに集まった三世代の男女5人。

信じていた全てが崩れ落ち、都会の無秩序な繋がりの中、愛に飢え、自分の居場所もない。

それでもなりふり構わず人生に挑み続け、辿り着いた先に見えた世界は、天国か地獄か!?

紛争後のセルビアそして世界の「リアル」を描いた

《 チケット料金(全席自由・日時指定・税込)》

前売4,000円 当日4,500円 学生3,000円(要学生証提示)外国人:無料!

【外国人の方へ For foreigners】

外国人の方は、

、国籍を問わず、本公演を無料でご観劇頂けます!

席に限りがございますので、事前に下記メールまでお問い合せ下さい。(英語可)

We will provide some seats with free of charge.

Please let us know the following information beforehand: Name, Contact (phone number and E-mail address) and number of people.

*Language : Japanese/*Subtitles : Serbian

E-Mail : tcww.contact@gmail.com (English available)