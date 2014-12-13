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■ADDRESS 〒320-0804 栃木県宇都宮市二荒町4-7 天地ビル2F TEL090-1805-6123 メール(PC) takahasi@ucatv.ne.jp (携帯電話)livehousekent@i.softbank.jp ■CAPACITY 200名 ■EQUIPMENT 常設機材 LiveHouse KENTでは全てのプレーヤーに最高のクォリティーでライブができるように最高級の機材をご用意しております。プレイヤーの気持ちを第一に考えて、充実のハードウェア類が目白押しです。 ■GUITAR AMPLIFER MARSHALL : JCM2000 MARSHALL : JCM900 Roland : JC120×2...
LIVEHOUSE KENT
栃木県
2017/06/06
2016/08/29
2016/08/21
2015/12/22
2015/08/06
2015/08/01
2015/07/24
2014/12/15
2014/12/15
2014/12/13
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バンドなど、音楽活動を行っていく上でホームページはもはや必須の時代になりました。比較的簡単に効率のよいプロモーション活動ができるからです。しかし、ウェブサイトを作成するには知識や経験、そして大事な「時間」が必要です。音楽活動をするためにも時間は非常に重要です。 。。。ホームページを作るために本当に大切なバンド活動である作曲や、練習の時間を割いていてはいませんか？@areMondnet からのツイート
2017-12-26
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