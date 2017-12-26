三菱　旋削加工用Ｍ級ＰＶＤコーティングインサート　ＣＯＡＴ　VBMT160404MM　10個 【オレンジブック掲載商品】 中間連結ユニット 中折網戸 アルミ樹脂複合障子

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三菱　旋削加工用Ｍ級ＰＶＤコーティングインサート　ＣＯＡＴ　VBMT160404MM　10個 【オレンジブック掲載商品】 中間連結ユニット 中折網戸 アルミ樹脂複合障子

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名称 大橋鉄工株式会社
代表者 取締役社長　大橋雅史
所在地

【本社】
〒481-8539　愛知県北名古屋市徳重北出52番地2　　　　　　　　
ＴＥＬ　：０５６８－２１－２２３１（代表）
ＦＡＸ　：０５６８－２４－０６４０
敷地　：３２，５２３㎡　　建物　：２０，３２８㎡
関連会社

大橋鉄工ベトナム
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2017-12-26

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Binh Xuyen IZ, Huong Canh Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc

大橋鉄工秋田株式会社
〒013-0054　秋田県横手市柳田12-1
ＴＥＬ　：０１８２－２３－６１８６（代表）
ＦＡＸ　：０１８２－２３－６１８７
会社創業 １９１７年３月
会社設立 １９５９年１２月
資本金 ８，０００万円
年商 ８７億円　（２０１６年度実績）
正社員数 ２２０ 名 (　男　２０４ 名　　女　１６ 名　)　※２０１７年０４月０１日現在
事業内容 条鋼材(丸棒材)・パイプ材を用いた自動車部品の開発 ワタナベ　システムテラスシリーズ　芝タイプ　シバックス　30cm×30cm　30枚セット　DT-303・セピア/4549081044153/2999bj/304415 デュオPG 複層ガラス 引違い窓 2枚建 単体 サッシ シャッター半外付型 イタリヤ 呼称 16507 W：1,690mm × H：770mm LIXIL リクシル TOSTEM トステム スーパーセール期間中ポイント5倍！ エバラフレッシャー1000定圧給水ユニット40BDRMD52.2A　50Hz　三相200V単独交互運転、、設計、製造、、、販売
主な得意先 トヨタ自動車（株）/アイシン・エィ・ダブリュ（株）/アイシン精機（株）/
（株）デンソー/トヨタ車体（株）/ダイハツ工業（株）/日野自動車工業（株）/
（株）豊田自動織機　他25社
主な取引先 【原材料】
豊田通商（株）／サンキン（株）／（株）三五／三守鐵鋼（株）　他3社
【購入品】
（株）大橋機工／（株）ミズホ／（株）ツカモト／（株）メイドー　他26社
【外注加工】
（株）刈谷熱煉工業所／（株）ホクトウ／（株）石実メッキ工業所／東伸工業（株）　他13社
【設備】
（株）オプトン／（株）キーエンス／中央工機（株）／（株）デンソーセールス／マルカキカイ（株）／
（株）ミスミ／（株）ナデックス　他37社
加入団体 協豊会／ＡＷ協力会／ダイハツ協友会／協和会／TMEJ協力会／日本自動車部品工業会
名古屋商工会議所/北名古屋商工会議所
取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　みずほ信託銀行
みずほ銀行 　　　　　　　　伊予銀行
大垣共立銀行　　　　　　　三井住友銀行
〒481－8539 愛知県北名古屋市徳重北出５２番地２
TEL：0568－21－2231（代表）FAX：0568－24－0640

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