YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層ガラス] 2枚建[面格子付] 井桁格子[半外付][サッシ網戸窓枠セット]：[幅1780mm×高1370mm] SAF-DP-2インチ ：15｜線径 グローベン

イベントカレンダー
|開催日時
|2017年3月14日(火) 開場 17：45 開演 18：30
|料金
|〈全席指定〉 S席 3,800円 A席 2,000円 ウェスタ川越だけの特別価格
|会場
|ウェスタ川越 大ホール
|出演
|
吉田兄弟（津軽三味線）、美鵬直三朗（太鼓・鳴り物）、小湊昭尚（尺八）
|プログラム
|風翔音（Ｆｕｓｉｏｎ）、竹田の子守歌 、津軽じょんがら節、
ＰＲＡＮＡ（NARUTO-ナルト‐展メインテーマ） ほか
|詳細
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津軽三味線人気を牽引する兄弟ユニット、
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、、ウェスタ川越に見参! 衝撃のデビューから17年、、、
海外でも積極的に活躍する吉田兄弟による白熱のステージをお届けします。
※3歳以上は入場券が必要（膝上鑑賞不可） ※3歳未満の着席鑑賞は有料
|チケット購入方法
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チケット発売：2017年1月30日（月）
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