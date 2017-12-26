バンドー パワーエース 5V2240 (5V-2240) 《高性能伝動ベルト》 マグナロック （片面表示） YKKAP窓サッシ100％本物を保証

商品の色は、ディスプレイの特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

表示価格は、商品のみのメーカー希望小売価格で、工事費は別途となります。

注記なき表示価格には消費税は含まれておりません。

商品の使用場面をイメージした写真を掲載しておりますが、価格は該当商品のみとなります。写真に使用した壁、床、周辺機器は価格に含まれておりません。。。。