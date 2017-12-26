バンドー パワーエース 5V2240 (5V-2240) 《高性能伝動ベルト》 マグナロック （片面表示） YKKAP窓サッシ100％本物を保証

バンドー パワーエース 5V2240 (5V-2240) 《高性能伝動ベルト》 マグナロック （片面表示） YKKAP窓サッシ正規品取り扱い

繊細な質感と面状を持ち、HALPLUSシリーズ 細割ボーダーとのコーディネートも可能な床タイルです。
屋内壁屋内床
(靴ばき)		居室床
(靴ばき以外)		浴室壁浴室床屋外壁屋外床
玄関床

バンドー パワーエース 5V2240 (5V-2240) 《高性能伝動ベルト》 マグナロック （片面表示） YKKAP窓サッシ定番海外限定モデル！

材質・加飾
生産区分
即納対応品切れ時対応納期
50㎡以下納期確認

●全品番標準品です。
形状情報   ( )内の取引単位はバラです
形状名品番目地共寸法実寸法(mm)厚さ当り枚数入数(枚)重量標準価格
150mm角平45
150mm角垂れ付き段鼻36
150mm角垂れ付き段鼻隅（接着）(18)
300mm角平12
300×100mm角垂れ付き段鼻24
100mm角垂れ付き段鼻隅（接着）(30)
※2017年3月現在の情報です CM41117 完成バイト【キャンセル不可】。
カラーバリエーション
 をクリックすると拡大画像がダウンロードできます。
 がある場合、クリックするとテクスチャデータがダウンロード出来ます。

KSR-300/1
KSR-300/1
KSR-300/2
KSR-300/2
KSR-300/3
KSR-300/3
KSR-300/4
KSR-300/4
KSR-300/5
KSR-300/5
KSR-300/6
KSR-300/6
KSR-300/7
KSR-300/7
見本バラKSR-150/1～7
見本・サンプルのご請求、お問合わせは、お近くの（株）ＬＩＸＩＬ支社・営業所までお願いいたします。
商品の留意点
[商品の留意点]

●すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です 【ポイント5倍】 ナカトミ ミニスポットクーラー SAC-1800N 【送料別】。
●柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています 。
●役物の筋の方向もランダムの設定です スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) サーモスX トリプルガラス(LOW-E複層・アルゴンガス入) 面格子付 樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 2枚建 呼称 07403 W780mm×H370mm LIXIL リクシル。
●色番6は白い汚れが目立つ場合がありますのでご注意ください フマキラー　ウルトラベープＰＲＯ１．８セット　Ｔセット　432862　1S 【オレンジブック掲載商品】 オーダー押入れ襖（fhm-015）No/２１５ 品質の良さを実感して下さい！襖の心材は発砲スチロール又は、ダンボール等使用しておりません。襖部分を指で押しても指の形にへこんだり穴が空いたりしませんので安心して頂けます。間仕切り/引戸/戸/ふすま/和柄/引き手/襖紙。
[推奨工法]

【屋内壁】
【屋外床・屋内床】モルタル下地~〈13mmクシ目施工〉（300mm角以上の形状を含む場合）
  • 施工例-1
  • 施工例-2
  • 施工例-3

商品の色は、ディスプレイの特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
表示価格は、商品のみのメーカー希望小売価格で、工事費は別途となります。
注記なき表示価格には消費税は含まれておりません。
商品の使用場面をイメージした写真を掲載しておりますが、価格は該当商品のみとなります。写真に使用した壁、床、周辺機器は価格に含まれておりません。。。。

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