【 16-17　2017　BURTON　COVERT JACKET 】 バートン　スノーボードウェア モデル】 asics ピンク)【激安大特価！】

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ごみ収集日お知らせメール配信スタート！

市の情報を元に、民間事業者が行う「ごみ収集日お知らせメールサービス」が始りました。

ご登録いただくと、ごみ収集日の前日午後6時頃、または当日午前6時頃に、パソコンや携帯電話にメールでお知らせします。

資源・ごみの分類（種類）を選択して受け取ることができますので、会員登録方法や注意事項をよく読んでご利用ください。

  • ※このサービスは市の情報をもとに民間事業者が行っています。
  • ※情報登録料は無料です。（登録やメール受信に関わる通信料はご負担ください。）
  • ※都合によりリンクを中止することがあります ジャージジャケット レディース 【ＮＥＷ！】 adidas アディダス Z.N.E. DLE22 BLK。


 

ごみの分別・処分方法


 
 

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小田原市役所
住所：〒250-8555　神奈川県小田原市荻窪300番地（郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課（室）」で届きます）
電話：0465-33-1300（総合案内）

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