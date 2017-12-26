【 16-17　2017　BURTON　COVERT JACKET 】 バートン　スノーボードウェア モデル】 asics ピンク)【激安大特価！】

市の情報を元に、民間事業者が行う「ごみ収集日お知らせメールサービス」が始りました。
ご登録いただくと、ごみ収集日の前日午後6時頃、または当日午前6時頃に、パソコンや携帯電話にメールでお知らせします。
資源・ごみの分類（種類）を選択して受け取ることができますので、会員登録方法や注意事項をよく読んでご利用ください。
2017-12-26
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