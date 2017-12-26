【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】アングラーズリパブリック　エゲリアエリア　ＥＳＳＳ－６４ＵＬ メンズ 別商品の同時注文不可 エディション

昨日、体験にきてくれたＹ君。すっかりショウイン式にはまってくれて、

、、今日からやる気満々です。終わってみると、一時間はあっという間だったとのこと♪ この集中力なら成績はグングン上がっていくよ。これから一緒に頑張っていこう！（集中している姿、写真撮り忘れちゃいました・・・）