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■ひとりひとりを大切に

■縦割り保育

■自由に遊ぼう

私たちの園では自由遊びを大切にしています。それは遊びの中で子どもたちは工夫した

り、考えたり、気が付いたり、我慢したり、ゆずったり、いろんなことを学んでいくか

らです。

ケンカもします。泥んこにもなります。好きな所で好きな人と好きなことをできる子ど

もは満たされていきます。