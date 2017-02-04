惑う After the Rain
2016/日本/シネスコサイズ/5.1ｃｈ/125分
監督：林 弘樹
脚本：栗山宗大
撮影：髙間賢治
衣裳：黒澤和子
プロデューサー：武藤直樹
企画・製作：みしまびとプロジェクト
ものがたり法人FireWorks
出演：佐藤仁美、中西美帆 送料無料 au XPERIA Z ultra SOL24 手帳型ケース エクスぺリア 英字 手帳型ケース アンティーク 手帳型ケース 名入れ 手帳型ケース ギフト 手帳型ケース スマホケース 手帳 81wind-AYP/10P04Jul15、小市慢太郎、宮崎美子ほか
トークショー
4/22(土)16:15回上映後、髙間賢治さん(撮影監督)×中村高寛さん(映画監督『ヨコハマメリー』)によるトークショーがございます。
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家族とは何か。人生の喜びとは何か――。
日本社会が抱えてきた家族制度の光と影を描きながら （まとめ）テプラ PROテープカートリッジ 透明ラベル 6mm （黒文字） 10個入×3パック 送料無料！、 普遍的な人間愛を謳い上げた、ヒューマンドラマの傑作誕生！
昭和の終わり、ある家族に訪れたささやかな幸せ
昭和55年 【送料無料】 Optimus G L-01E用ケース スワロフスキーデコレーション （ホワイトカメリア グリーン）docomo Optimus G L-01E スマホ スマートフォン スマフォ携帯カバー オプティマスg、、冬。信用金庫で働きながら、母・イトと暮らす長女・いずみは、結婚式を明日に控えていた。いつも通りの一日を終えた ディーフDeff【送料無料】iPhone6 Plus用レザーケース（カーボンファイバーと本革レザー）Carbon Fiber & Genuine Leather Case 手帳型 カバー ジャケット ICカードポケットあり 、その日の夜。イトはいずみに、初めて今は亡き父・誠志郎の夢を明かす。それはこの家から娘を嫁がせる事。
明治の末に建てられた楽寿亭の離れ屋敷に開かれた石川塾。二代目を務める誠志郎の元、いずみは母・イト、妹のかえでと共に家族4人で仲良く暮らしていた。しかし誠志郎が急逝し、いずみは父の代わりに母と妹を支え、家をなかなか出ることができなかった。
時は流れ、町の再開発のために取り壊しが決まった楽寿亭で 【スワロフスキー使用】MJオフィシャルライセンス認定iPhone6用（4.7インチ）ケース「MJ LOVE コレクション2」【マイケル・ジャクソン】、挙式は行われた。美しい白無垢の花嫁となったいずみ。シングルマザーとなった次女・かえで。そして、貧しいながらも女手一つで娘たちを育てた母親のイト。娘たちの美しい姿を見つめながらイトの心には、
ストーリーは時代を遡りながら、この家族に隠された秘密と、
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上映日時
|4/15(土)～4/21(金)
|4/22(土)～4/28(金)
|14:10〜16:25
|16:15～18:30
料金
|一般
|大学・専門
|高校以下・シニア
|通常
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|会員
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