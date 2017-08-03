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アンダーアーマー メンズ ゴルフ ボトムス・パンツ【Under Armour Coldgear Infared Match Play Golf Pants】Black スキーウェア旧モデル ヴードゥ 軟式用ピッチトレーナー新品OFF！

アンダーアーマー メンズ ゴルフ ボトムス・パンツ【Under Armour Coldgear Infared Match Play Golf Pants】Black スキーウェア旧モデル ヴードゥ 軟式用ピッチトレーナー


2017-12-26
淫夢ネタ（主になんJ）のまとめ

ヘッドライン

アンダーアーマー メンズ ゴルフ ボトムス・パンツ【Under Armour Coldgear Infared Match Play Golf Pants】Black スキーウェア旧モデル ヴードゥ 軟式用ピッチトレーナー新品OFF！

1 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:49:02.85 ID:OMW7oggn0.net







トラックスケボースケートボード Big Boy 180mm Polished Trucks 70mm Wheels Combo (Gel Clear)



2 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:49:59.51 ID:OKY5PDl10.net

ホモビにしか頼れないのか…

3 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:50:06.78 ID:O6CH1k6fd.net

ヤジュセンの気持ちになって考えてほしい

5 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:50:18.44 ID:SPNBDI3oM.net

ふーん、なんぼなん？

6 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:51:30.22 ID:SGk8bgAH0.net

これよく傍から見たら異常だよな

7 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:51:33.34 ID:hOMYDKxcM.net

もくわからんホモビをパクる企業ってなんだよ

8 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:52:20.11 ID:oGDDBPSY0.net

さっさと潰れろ

10 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:53:05.69 ID:cc0huZFl0.net

本社爆破

11 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:53:28.25 ID:b1g8qy1c0.net

申し訳ないがレスリングの二の舞はNG

17 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:54:46.82 ID:2bt91qm00.net

>>11
レスリングみたいに出演者呼んだり出来ないからホモコーストに走ったんやで

12 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:53:44.93 ID:+iCgztBYd.net

淫夢とニコニコ共倒れしろ

13 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:53:58.12 ID:fKbaup1Cd.net

ニコニコなんかこれをウキウキで頼む奴らだらけやし賢いわ

14 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:54:00.87 ID:yj0zTTlIa.net

なお動画は消す模様
迫害しつつ擦り寄ってくるとか頭おかしい

15 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:54:14.60 ID:yMaW4x+B0.net

マジで今のニコニコは淫夢とシャムさんで保ってる
他は壊滅状態や

16 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:54:41.49 ID:sqTrLBg3r.net

ホモコーストを許すな

18 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:55:11.72 ID:J3LDy1qga.net

大人気だったのか……
やっぱりホモまみれじゃないか

19 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:56:37.81 ID:fKbaup1Cd.net

>>18
ホモがこんなん頼むわけ無いじゃん

24 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:58:40.48 ID:folEKFGT0.net

ツイッター案の定ホモだらけやんけ

26 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 10:59:08.41 ID:XaYhwMfq0.net

公式が媚びれば廃れるから作戦やろなぁ
あんま効果ないけど

31 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 11:03:54.56 ID:lg/z47bC0.net

>>26
しょうがないね

27 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 11:00:01.12 ID:U0sYdPqNa.net

常夏のおじちゃん

29 ：風吹けば名無し＠＼(^o^)／：2017/08/02(水) 11:02:49.49 ID:hVPSQi5X0.net

名のある会社がホモビ営業って恥ずかしくないのかよ


http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1501638542/
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タグ : 淫夢営業
コメント

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:09:22

    • くさい（断言）

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:24:53

    • 言うほどシャムで潤ってるか？
    自分がシャムばっかり見てるだけと違うのん？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:50:19

    • ホモはアイスティーみたいな危険な飲み物は頼まないって、それ一番言われてるから。
    やっぱ缶ビールﾀﾞﾙﾙｫ？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:51:07

    • >>15
    エンターテイメント「あーもう一回言ってくれ」

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:51:44

    • ※3だけど認証用パスワードが1919で草生えた

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 07:52:19

    • マジレスすると、今のニコニコは十年くらい昔のアニメの
    期間限定無料配信を増やしてノンケと懐古厨の流入を図ってんだよなぁ
    ホモビを連想させるシーンはもれなく語録で埋め尽くされるのはご愛嬌

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 08:20:45

    • 淫夢厨が言ってもねw

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 08:46:29

    • 数年前からアニメとかその他関係ない物を引きずり込んで延命してる時点で淫夢はもう既にホモビコンテンツじゃないしなあ
    そんなコンテンツに便乗するしか能が無いなら運営は窓シコ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 09:06:43

    • くっせえ企画だな
    面白いとでも思ってんのか
    考えた奴どうせここ見てんだろ
    死ねよww

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 09:39:58

    • ツイカスホモガキなら大絶賛してそう
    どっちも臭いから死んでほしい

  • :　2017/08/03(木) 09:49:57

    • パープルを讃えるようなホモガキがウキウキで通いそう(偏見

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 10:18:49

    • 本社爆破をメニューに追加しろ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 10:19:38

    • 運営は淫夢を廃れさせるためにわざとやってるんだよなぁ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 10:27:40

    • coatの許可は取りましたか？(小声)

  • :名無し　2017/08/03(木) 10:30:14

    • UNEIひでたるとじゅんぺい

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 10:32:09

    • 中年でぶほも要素も無いの？
    そんなんじゃ甘いよ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 11:00:04

    • 別に提携結んでるわけでもなかった野獣フレンズが人気になった途端にコラボしだす藁にもすがる媚び運営って感じだしまぁ多少はね？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 11:19:44

    • ちょwwwwwこれって淫夢のネタじゃん！テラ自重汁wwwwwwwwwwwwww
    とりあえず、ヨロシクノキワミ、、アッー！wwwwwwwwwwwwww

  • :谷岡俊一　2017/08/03(木) 12:21:06

    • 馬鹿じゃねぇのwww

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 12:58:55

    • 歌い手実況勢はみんなようつべ行ったしな。ホモとシャムと一部ボカロだけしか生きてない。

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 13:02:31

    • やっぱりUNEIは爆破しなきゃ（使命感）

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 13:41:12

    • おいそれってYO！　淫夢のネタじゃんか！　ｱｯｱｯｱｯｱｯｱｯ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 14:30:27

    • 消えてんよ〜

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 15:44:34

    • 本当に企業としてのレベルが低すぎる
    ゲイをバカにして稼ぐ企業とか世界に知られたらバッシングは避けられない

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 15:54:17

    • これマジで「おまたせ！ご注文のアイスティーだけどいいかな？」って言われるんか？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 15:58:24

    • こんなことしてる暇があったらもっと動画を軽くしろ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 16:13:25

    • 本当に今さらw 運営の頭がおかしいのは有名な話

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 16:54:00

    • 著作権無視したホモビで稼いだ金で食う飯はどんな味だ？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 17:50:35

    • ホラー淫夢無差別ホモコーストについての運営謝罪会見まぁ～だ時間かかりそうですかねぇー？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 20:12:33

    • ＴＤＮ
    ＹＴＲ☆
    ＮＳＤＲ

    出せば速攻で廃れるだろ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 21:48:43

    • くっさ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 21:57:16

    • 今のニコニコは淫夢（例のアレ）しか無いからな

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 22:14:32

    • 本気で廃れさせたいなら現役の平野源五郎と多田野連れてこい

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 22:23:26

    • ニコニコは淫夢しかみとらん
    お気に入りも例のアレで登録してるし
    俺もニコニコも臭い

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/03(木) 23:25:31

    • なおハセカラは本気で訴訟されるのを恐れて手を出さない模様。糖質呼べよオラオラオラオラ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 03:40:24

    • 一般人からも淫夢厨からもボッコボコで草

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 04:00:51

    • せめて新ネタでやってほしい
    去年の使いまわしって

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 13:37:38

    • ニコニコに行かなくなって随分経つけど
    またこんな事やってんのかよ・・・・
    落ちたもんだな・・・・オワコン動画

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 13:41:58

    • 淫夢を迫害してた癖に自分たちが落ちぶれたら
    淫夢に擦り寄るとか恥ずかしくないの？

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 14:53:55

    • 例のアレなんてもうホモガキのゲーム実況しかないんだよなあ

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/04(金) 18:05:18

    • メンタリティが転載サイトだった頃から全く変わって無いのがおかしい
    悪ふざけを咎められないまま大人になった末路って感じ。

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/05(土) 12:23:14

    • ニコニコホントひでより劣る
    野獣先輩のうんこを煎じて飲め

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/05(土) 16:53:00

    • 甘い汁だけ吸おうとする屑

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/06(日) 06:14:59

    • 淫夢なんか終わってるのにね

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/06(日) 09:33:27

    • ニコニコ？そんなのあったね

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/06(日) 15:58:32

    • 公式がやればみんな白けて廃れるはず。廃れろ...廃れろ...

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/07(月) 19:16:47

    • 既にニコニコは廃れてるから

  • :悶絶少年専属名無し　2017/08/08(火) 21:13:11

    • 今や女性声優も淫夢営業する時代なのでセーフ

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