京極堂シリーズ(京極夏彦 著)の旧制高校/大学卒業生、中禅寺秋彦（京極堂）/関口巽/榎木津礼二郎/藤野牧朗が在籍したと思われる教育機関を中心に列記してみました。（木場修太郎はまったくわからないので今回は触れず。すみません）

現在の単線型教育と違い、旧学制はヨーロッパと同様の多岐に分かれた複線型教育なので、先に挙げた登場人物に直接かかわりそうな箇所のみ抜粋してあります。間違いがありましたら何卒ご指摘下さいます様、お願い申し上げます。