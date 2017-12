 >  >  > AG レディース セーター カーディガン 送料無料 Shimmer Heather Grey Noelle Shimmer Crewneck Sweater

【新中1生/学習】予習・復習は上手にできていますか?予習編

新中学1年生の家庭学習,予習復習

中学1年生の部活動は ニードルアンドスレッド レディース ワンピース トップス andromeda embellished tulle gown DOVE、5月から仮入部→正式な入部となる中学校が多いようですね。

特に運動部の生徒さんや、校外でスポーツをがんばっている生徒さんは ヴェルサーチ レディース ワンピース トップス Versace Collection Cutout Sheath Dress Black、これからしばらく体力的にきついと感じることもあるでしょう。

家庭教師をしていても クシュニーエオ レディース ワンピース トップス Cushnie et Ochs Penelope Beaded Chiffon Dress Black/ White、新中1生には疲れが目立ちます。

中2,中3の先輩たちに聞くと、「秋になれば体力がついて慣れる」とのこと。

それまでがんばりましょうね!

そして、部活動が本格的になると ケネスコール・リアクション 靴 シューズ 一般 レディース マルチ Kenneth Cole Reaction Kenneth Cole Reaction Kam-Era、家庭学習がおろそかになりがちです。。。

最低限、その日の授業の復習と明日の予習だけでもやっておきましょう。

とは言っても、

、「」という中学1年生が家庭教師をしていても多いです。

今回は新中学1年生向けに、中学校の授業の予習についてまとめます。

復習については、ページ最下のリンクから続きをご覧ください♪

「予習=難しい」は大間違い?

家庭教師を始めた中1生さんに聞いてみると カス ラグジュアリー シャープウェア Cass Luxury Shapewear Contour Hi-Waist Thong - Nude アンダーウェア 下着、予習=難しい というイメージを持っているようですね。

まだ習っていないことを勉強するとなると MICHAEL Michael Kors レディース ジャンプスーツ オールインワン 送料無料 New Navy Dome Stud Neck Jumpsuit、「頭がイイ人じゃないと、予習なんてできないよ・・・」なんて思っていませんか?

それは大間違いです!!

実は、勉強が苦手な生徒さんほど予習が必要なんです。

なぜなら、予習は学校の授業を分かりやすくするためのものだからです。

中学校の授業は、小学校よりもスピードが速いですよね?

授業で習うことが少しでも頭に入っていれば Paige レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Optic White Colette Crop Flare with Raw Hem in Optic White、先生の話が理解しやすくなります。

つまり予習とは、

☓ 「習っていないことを自分一人で勉強すること」

〇 「授業での理解を高めるための準備」

です。

ですから Barneys New York Lambskin Vest、勉強が苦手な生徒さんほど予習が必要なんですね。

具体的な中学生の予習のやり方

予習とは

、授業での理解を高めるための準備です。

学習ではなく準備と考えて下さい。

まずは Jag Jeans レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Blue Issue/Hem Embro Baker Pull-On Crop Comfort Denim in Blue Issue w/ Embroidered、教科書を読みましょう。

明日、習うであろうページを読んでみましょう。

意味がわからなくても、読めない単語や知らない用語があっても全然OKです。

読み飛ばして下さい。

そのかわり、分からないところには「意味が分からない」、

、読めないところには「」と小さくメモしておきましょう。

明日の授業中に先生が教えてくれるはずです。

(もし教えてもらえない場合は、もうすでに習っている可能性がありますので、誰かに質問するか自分で調べてみましょう)

ここで大事なことは、分かることと分からないことをしっかり区別しておくことです。

分からないところを自力で勉強しようと思わなくて大丈夫!

明日はそこに集中して授業を受けてみましょう。

きっと 送料無料!! ラム ダブルコート ブラック フリーサイズ 結婚式 レザー 冬 プレゼントcoat、授業が頭に入りやすくなります。

基本的には授業の予習はこれだけでOK。

1教科10~15分程度ですので、1時間もあれば全教科終わりますね。

思ったより簡単でしょ?

もし時間に余裕があれば、

・ワークも眺めてみて、教科書と同じようにメモや印をつける

・わからない単語や用語を辞書や用語集で調べてみる

ここまでできたら完璧です!

ただ、余裕がなければ、、、残りの時間は復習にあてた方が良いでしょう。

次回は復習のやり方について書いていきますよ。

続きはこちら

復習編

→ 【中学生】復習の大事さと暗記のコツ

↓予習復習が分かる体験授業のご案内↓