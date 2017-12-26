黒髪が美しい純和風な店長・理央と、住み込みで働くフランス人・サーシャだ。
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フランス人サーシャと日本人リオのいちゃラブな日本満喫story！

僕のサーシャ

ナナイタカ

MS.ANTLOOP Turtle-neck Knit Sweater(WINE×NVY)

三軒長屋のど真ん中。古民家を改装した人気のカフェは、密かに女子に人気の２人がいる。
黒髪が美しい純和風な店長・理央と、住み込みで働くフランス人・サーシャだ 。
実は二人は秘密の恋人同士で──!?

【お知らせ】
フルールコミックス「僕のサーシャ」
発売中！

登場人物紹介

  • 森山 理央（もりやま りお）

    古民家を改装したカフェ「クムカット」を切り盛りしているゲイの青年。父母を亡くしている。金柑の甘露煮が好物。。

  • サーシャ

    「クムカット」に住み込みで働くフランス人。猛アタックの末に理央の恋人に。日本が大好きで各地のお土産を集めている。

コミックス情報

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【日本限定】Be Ambition 　PUスカル 迷彩プリントチノパン ビーアンビション【コンビニ受取対応商品】 03 【wjk/ダブルジェイケイ】 ドルチェアンドガッバーナ

僕のサーシャ

ナナイタカ

  • 発売日：2017年06月16日
  • 定価（税抜）：680円
  • 電子書籍価格：※ご利用になるサイトでご確認下さい。
  • 判型：B6
  • ISBN：978-4040692647

著者プロフィール

ナナイタカ

柱の影から見守られているような2人が好きです。
そんな2人が近所に引っ越してきますように。

著者コミックス一覧

  • 僕のサーシャ

  • 恋する駄犬はワンと鳴く

  • あふれて、こぼれて、恋しくて。

  • 鈴付きネコはにゃおと鳴く？

著者のその他の作品

  • 僕のサーシャ

  • 恋する駄犬はワンと鳴く

  • あふれて、こぼれて、恋しくて。

  • 鈴付きネコはにゃおと鳴く？

  • フルールコミックスアンソロジー

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