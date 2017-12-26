Be Ambition 　PUスカル 迷彩プリントチノパン ビーアンビション【コンビニ受取対応商品】 03 【wjk/ダブルジェイケイ】 ドルチェアンドガッバーナ

三軒長屋のど真ん中。古民家を改装した人気のカフェは、密かに女子に人気の２人がいる。

黒髪が美しい純和風な店長・理央と、住み込みで働くフランス人・サーシャだ 。

実は二人は秘密の恋人同士で──!?



17.6.14 UPDATE PCで読む タブレットで読む 【お知らせ】

フルールコミックス「僕のサーシャ」

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