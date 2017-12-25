Royal Robbins レディース ショーツ ハーフパンツ 送料無料 Jet Black Discovery Shorts ブラック 【smtb-k】 レーヨンプリントVネックカットソーマキシワンピース

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お問い合わせはTEL.048-957-2511

チケットのお申込みはTEL.048-958-9900

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三郷市文化会館

〒341-0018　埼玉県三郷市早稲田５－４－１
TEL.048-957-2511 　FAX.048-957-2513

アクセス

最寄駅は、ＪＲ武蔵野線三郷駅です
　・東京駅からは武蔵野線で60分程 CHARLI レディース セーター カーディガン 送料無料 Lavender Melange Caia Sweater NBD レディース jackets 送料無料 Mini Black Stripe Elsa Jacket。
　・秋葉原駅からは私鉄つくばエクスプレス南流山駅での乗換で30分～程です PROENZA SCHOULER レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black PSWL Graphic Jersey Tee。

　　　

●三郷駅北口からバスにご乗車ください
・東武バスセントラル・マイスカイ交通バスをご利用の場合、『文化会館東』で降車後すぐ
2017-12-25

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    Published on 2017-12-25


    • 　行き先は【新三郷駅】・【早稲田循環】・【吉川車庫行き】のいずれかにご乗車ください ◆ 9M ◆【2017年 MODEL】RESPIRO 水着 (レスピロ 水着)リーフ柄　アマリカンスリープビキニマクラメ編み 上下MIXタイプ水着【レディース水着】【みずぎ】【送料無料】。


    　
    　
    バス系統番号】　・東武バスセントラルは　「早01」・「三13」・「三15」
    　　　　　　　　　・マイスカイ交通バスは　「Ｍ－３１」

    ●新三郷駅東口より10分程度
    ・マイスカイ交通バスに乗車後、『丹後(たんご)小学校入口』または『文化会館東』で降車 Ahnu 'Sugarpine' Waterproof Hiking Sneaker 女性 レディース。
    ※新三郷駅のバス停留所は、ららぽーと新三郷がある出口とは反対になります SOREL ソレル レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Collegiate Navy/Blac Medina IV Premium。

    ●首都高／常磐道　三郷東出口より15分。

    ●外環道　三郷西出口より15分

    ※駐車場は約225台収納可能（無料）。案内図（pdf）
    ※催物によっては駐車場が大変混み合いますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

    周辺情報

    早稲田公園

    文化会館に隣接する公園 送料無料 【銀座マギー】チュール モチーフ ブラウス［全3色］大人 上品 レディース ミセスブラウス ミセス ファッション 30代 40代 50代 ファッション ミセス ブラウス Vince メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Heather Mist Sporty Jaspe Blocked Henley Kooka誰 レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black GUIDELLE。数多くの樹木が並ぶ広場や、夏には市民プールでにぎわう憩いの場。

    新三郷ららシティ周辺

    ＪＲ武蔵野線新三郷駅周辺に展開する大型商業エリア。
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    三郷市文化会館

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    (お問合せ)
    info@misato-hall.comハルストンヘリテージ レディース ワンピース トップス One Shoulder Asymmetrical Neck Printed Tiered Dress Black/Parfait Orchid Placement Print 【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ ブラック 無地 ウォッシャブル 洗える 13 号 レディース スーツ ピーク衿 ジャケット フレアパンツ パンツスーツ フォーマル ママスーツ 会社 人気 高級 細身 セレクト
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    受付時間 9：00～20：00
    （第2・第4・第5月曜日は休館日）
    →アクセス





    その他管理施設＞

    公益財団法人 三郷市文化振興公社

    総合体育館

    コミュニティセンター

    鷹野文化センター

    東和東地区文化センター

    彦成地区文化センター

    高州地区文化センター

    高州地区体育館


    文化会館施設内レストラン


    ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ
    青いそら
    お問い合わせ　048-957-9600


    ＜その他のリンク＞


    三郷市役所【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ ブラック 無地 ウォッシャブル 洗える 12 号 レディース スーツ ピーク衿 ジャケット フレアパンツ パンツスーツ レーヨン ポリウレタン レディースファッション 女性
    三郷市の図書館
    三郷市消防本部アールエスヴィーピー レディース ワンピース トップス Victoria Stretch Lace Dress Navy
    吉川署
    日本音楽著作権協会(JASRAC) イヴァンカ・トランプ レディース ワンピース トップス Scuba Crepe Big Button Dress Navy


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