 >  >  > NIC+ZOE ニックアンドゾー スカート NIC+ZOE Summer Fling Linen Blend Skirt (Regular & Petite)

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仕事帰りにお歳暮を贈りに行って、お菓子の詰め合わせギフトを選んだら
自宅にも何か欲しくなり、翌日ネットでポチポチ地獄に陥る一年の締めくくりな時期 お仕立て付き！西陣『帯屋捨松』謹製お洒落八寸名古屋帯 スウェーデン裂文。
夕食後のおやつは欠かせない、いや毎食か？だから太るんだろうと自問自答を繰り返しながら
今回もスイーツを求めて記すよ石川見聞録、たい焼き工房 土九(つちく)
金沢高尾の交差点から野々市へ真っ直ぐ方面、スタイリスト・ゴトウや三納交差点を通り過ぎカレーハウスCOOKのほぼお隣。
以前は金沢市上荒屋にお店があったのが野々市へと移転 Nicole Miller 二コールミラー レディース 女性用 ファッション ブラウス Nicole Miller 二コールミラー Summer Layered Floral Blouse - Multi。
その近くの金澤さぬきに行く途中に「たい焼き」のタペストリーを見かけて気になっていたら
いつの間にか無くなっていて、自分の野々市の通勤路付近に登場。
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でも通るのは早朝なのでいつもクローズ状態、休日にたい焼き求めて走りました。
各種たい焼きの他にも「わらびもち」「酒まんじゅう」「まるごとみかん大福」「もなか」など種類が豊富すぎる！
店内は待ち椅子とテーブルが１つあったので、たいパフェなど食べる時に利用するのね。
今回はLunch Fan!利用で「お試しBOX」（金沢たい焼き、カスタード、抹茶、季節のたい焼き（渋皮栗あん））を購入。
皮には卵を使用していないそうで、しっとりとした柔らかい皮。
今回はそのままで食べたけど、オーブントースターで焼いてカリカリにしてもよさそうです。
・金沢たい焼き（つぶあん）北海道十勝産を使った小豆と奥能登天然塩と大野醤油を使った自家製小豆は、つぶつぶ感と少し塩がアクセント。
・カスタードクリーム
なめらかなクリームにはこちらも卵を使っていないそうでアレルギーの方も安心。
・抹茶クリーム
食べるとすぐにあの抹茶の粉の味がする、甘さは控えめで私はこちらがお気に入り 【メール便 送料無料 】 日本製 アイリスシリーズ Emma パフスリーブ 半袖 ボレロ カーディガン ショート丈 シンプル きれいめ 大人 かわいい レディース トップス 女性 S M L LL フォーマル 大きいサイズ 黒 紺 ベージュ 綿100 秋 薄手 冷房対策 pch Herno レディース アパレル コート Long-Sleeve Button-Front Boucle Cocoon Coat Herno Women's Apparel Coats Long-Sleeve Button-Front Boucle Cocoon Coat。
・季節のたい焼き（渋皮栗あん）
栗が混ざっているからか一番しまった食感、栗の風味の餡子は甘さ控えめで食べやすい PINK MEMORIES レディース COATS & JACKETS 送料無料 White Blazer。
次回はたい焼きはもちろんだけど、松竹堂のフルーツ餅や愛媛のみかん餅を思い出す「まるごとみかん大福」が狙い目です Linda Richards レディース CLOTHING 送料無料 Black Genuine Rex Rabbit Vest with Suede Inserts 帯締め 振袖用 礼装用 成人式 パール 丸組 ビジュー 華やか 結婚式 振袖 花嫁 礼装 金 正絹 ふり・・・く 5 黄 sin4724-kim【 05P05Nov16 】。。
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by sukatan_queen55 | 2016-12-12 23:22 | 石川（金沢） | Trackback | Comments(0)
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by sukatan_queen55
スカメモ
スカタンとは？：
間抜け、当てがはずれる
「スカ」：当てはずれ、ヘマ
「タン」：味のない接尾語
スカタン女王＝ドジ女王
食べることに120%の
情熱を傾ける会社員。
料理も大好きです NATAN EDITION 5 レディース SKIRTS 送料無料 Light grey Knee length skirt。
2004年からブログを
続けています 【AURALEE オーラリー】WASHED CORDUROY SLIT LONG SKIRT DARK BLUEスカート レディース 女性。
↓以前のブログ
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