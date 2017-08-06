野良に生きる人々とともに ある農業改良普及員の記録 人間の権利叢書15 鈴木元彦
函 函帯 初版 カバーそでに献署名、2,160円 、、Ｂ６判 、245ページ 、出版元：評論社 、刊行年：昭和50 、テーマ：風俗資料 、、状態：良好(極美/美/良好/並下/難の５段階) 、在庫ID：118309
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