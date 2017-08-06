よみた屋は本好きのための気軽な本格古書店です。心理・思想・趣味・アートの古本が充実しています。 少し手に入りにくい変わった古本をたくさんご用意してお待ちしています。古い本や専門的な古本の買取を歓迎します。 ご自宅へ出張買取に参ります。遠方へは運送業者による引き取りも行います。ご不明の点は「お問合せ」フォームよりご連絡ください。