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第二回クニヨシになってみ八日　became the artist 'Yasuo Kuniyoshi'　

17日 6月 2013

こんにちは。元気印マエです。

 

ベネッセハウス国吉康雄展は6月9日まで。

 

ということで、またしても

 

「クニヨシになってみようか（8日）」を開催しました。

 

画家・国吉康雄氏に敬意を表して

国吉氏のトレードマーク　メガネ・ハット・マスタッシュで展覧会を見に行きました。

 

今回は、なんと！

「国吉康雄展」キュレーター＆演出家の方々にも

お会いできました！

 

お二人とも笑顔で迎えてくださいました。

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クニヨシの生涯に思いを馳せながら

何か言いたげな作品に心を寄せる。

 

そうしているうちに

自分の心を覗き込んでいるような

遠く　悲しく　熱く　潔い　そんな気持ちになり

 

帰るころには、

なんだかやさしい気持ちになりました。

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投稿日 2017-12-26
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この私の思い付きが派生して、ベネッセハウスを訪れた一部のお客様に

マスタッシュを配り喜ばれたとか何とか。

国吉展キュレーター　江原さんと一緒に
なりきってインタビューをしてみました。

ご協力くださいました皆様、

 

美術館内で、私を見て微笑んでくださった若い人、

 

遠くからご夫婦で不思議そうに見て下さった方

 

道端で「ひげ、かわいいよ！」と励まして下さったおじいさん、

 

ありがとうございました 。

 

これからもクニヨシを愛してください。

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