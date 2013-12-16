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    • 16.12.13

    • 終業式

    12月13日(火)に、渋谷校、、、国分寺校各校で終業式をおこないました。

    1月11日(水)の始業式まで約1ヶ月間の冬休みとなります。

    終業式では荘司校長から学生の皆さんへ、

    『技術の向上はもちろん大事。それ以上に相手を想う気持ちが仕事をしていく上で大切』

    とお話がありました。

     

    　

     

    健康管理に気をつけて 、有意義な毎日を送ってください。

    また、、、始業式に元気でお会いしましょう！

     

    　

     

     

     

     

     

     

     

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