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「時効」は、すべての交通事故者にとって

最も留意すべき問題の一つです。

 

「時効」という概念は、債務関連にも利用される概念で、

取得時効（時効期間後修得できる権利を有する制度）や、

消滅時効（一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度） などがあります。

 

交通事故関連のいわゆる「時効」は、後者を意味します。

 

刑事・民事に関する時効は、以下の通りです。

 

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「公訴時効」

 

「公訴時効」とは、ドラマ等でよく聞くところの、

いわゆる「時効」のことです。

 

平成22年４月27日に施行された刑事訴訟法改正案によって、

「（人を死亡させた罪で）死刑に当たる罪」については公訴時効は無くなりました。

しかし交通事故に関しては、時効の改正はあれども、

 時効自体無くなることはありません。

 

この改正案は、平成22年4月27日までに

公訴時効が完成していないすべての罪について適用されます。

 

 

２０年以上の懲役または禁錮に当たる罪

危険運転致死罪：２０年

 

１５年以上の懲役または禁錮に当たる罪

危険運転致傷罪：１０年

 

７年以上の懲役または禁錮に当たる罪・

自動車運転過失致死傷罪：５年

 

５年以上の懲役または禁錮に当たる罪

業務上過失致死傷罪：３年

過失致死罪・過失傷害罪：１年

 

親告罪の公訴時効：　「犯人が分かった時点」から６カ月以内

・・・交通事故の場合、「過失傷害罪」が親告罪に該当し、

      6か月以内に告訴しないと、起訴自体できなくなります。

　　 告訴は、事故管轄の署長あてに告訴状を提出します。

 

 

親告罪」とは「者が告訴しないと公訴（起訴）できない罪状」のことです。

交通事故の場合「比較的軽い事故」が適応されます。

交通事故では「過失傷害罪（刑法209条）」が当てはまります。

この罪状は、

者側が告訴しないと加害者を起訴できなくなるので要注意です。

 

 

また、特殊な事例についても触れておきます。

 

【被疑者が逃亡中など所在不明の場合】：

起訴を繰り返すことにより時効の進行停止が可能です。

被告人に対し2ヶ月以内に起訴状が送達できない場合は、

裁判所が一度公訴棄却することになりますが、

再び起訴することは可能です。

 

 

【被疑者が国外にいる場合または犯人が逃げ隠れているため

有効に起訴状の謄本の送達もしくは略式命令の告知ができなかった場合】：

国外にいる期間又は逃げ隠れている期間について公訴時効を停止できます。

（刑事訴訟法第255条）。

・・・国外逃亡中の公訴時効停止が殆どだそうです。

 

 

【共犯者がいる場合】

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（刑事訴訟法第254条2項）。

 

 

【起訴状謄本が法定期間内に送達されなかった場合】

検察官が訴追（公訴して追及する）意思を明示している場合 、

可罰性の減少や証拠の散逸は阻止されているとして Threads 4 Thought スレッドフォーソート メンズ 男性用 ファッション パーカー スウェット Threads 4 Thought スレッドフォーソート Triblend Zip Front Hoodie - Reflecting Pond、

公訴時効の停止を認めた判例があるそうです。

 

 

【訴因不特定を理由として公訴棄却された場合】

検察官の訴追意思は「訴因」を基準に考えるべきであるとして、 訴因不特定の場合は訴追意思が明示されていないため

公訴時効は停止しないと考えられています。

◆民法における時効

１） 賠償請求権の時効  

近年ようやく「刑事罰の時効」が撤廃されましたが、

民事における賠償請求権には未だ、

「時効」という理不尽極まりない条件が付きまといます。

 

「時効」をむかえると請求する権利すら無くなるので、注意が必要です。

 

 

「時効期間」は以下の通りです。

 

①　後遺症が伴わない場合

自賠責保険に対する者請求権および仮渡金請求権は

事故日から2年

加害者に対する損害賠償請求権は事故日から3年で消滅

 

②　後遺障害がある場合

自賠責保険に対する者請求権と仮渡金請求権は

症状固定日の翌日から2年、

加害者に対する損害賠償請求権は症状固定日の翌日から3年

 

③　加害者が分からない場合

判明した時点から3年、

判明しないまま進行した場合事故から20年

損害賠償請求権自体が消滅。

 

④政府保障事業の時効

（任意保険未加入者に対する者対策として、

いわゆる「自賠責保険」に相当する、国の保障事業団体がこれです。）

事故の翌日から２年で賠償請求権が消滅。

 

つまり、

元となる法律が「自賠法」である“自賠責保険関連・請求権”の時効は２年

元となる法律が「民法」である“損害賠償請求権”の時効は３年

という事です。

自賠責関連の請求権のほうが、

民法上の時効より「１年短い」ので注意してください。

 

保険金請求権の場合、

消滅時効期間内に仮渡金ないし内払金が支払われれば、

その時点で時効が中断します。

 

◆刑事記録保管の期限

医療現場の「カルテ」にも保管期限があるように、

刑事判決後の実況見分調書や供述調書のも、保管期限があります。

 

実況見分調書や供述調書、その他の証拠物は「検察庁」で保管され、

保管期限が来れば、すべて処分されます。

 

それらの保管期限は、事件の終結（刑事判決）後から『３年』です。

 

（刑事確定訴訟記録法第４条「保管記録の閲覧」２の（２）項に記載）

 

この期間内に、

証拠となる「実況見分調書」等を集めておかないと、

証拠書面が丸ごと処分されてしまいますので

刑事的な証拠書面を集めておいでの方は、

急いで送致先の検察庁へ出向き、閲覧・謄写（コピー）してください。

 

閲覧・謄写（コピー）の方法は、「調書の閲覧方法」の章を参照して下さい。

 

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更新情報　

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良書紹介

◆写真上：「交通事故損害額算定基準」（通称『青本』：日弁連交通事故相談センター）

 

◆写真下：「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」（通称『赤い本』：日弁連交通事故センター東京支部）

 

　⇒「青本」「赤い本」は、書店店頭では販売されておりません。

 

これら書籍は、『日弁連交通事故相談センター』のサイト・書籍紹介コーナーから注文申請書をダウンロードし BILLTORNADE メンズ シャツ 送料無料 Maroon Checked shirt、申請書を各注文先へ郵送もしくはFaxして注文します。（「青本」は2,600円、「赤い本」は2,800円）

 

注文先が異なるので注意して下さい。 （書籍紹介コーナー参照）

 

これらの各申請書は、当サイトのダウンロード欄からもダウンロードできます。

 

注解交通損害賠償算定基準―実務上の争点と理論 (下)

（損害賠償算定基準研究会　編）

・・・・算定基準の参考になる本として代表的な書籍に、損害賠償算定基準（東京三会交通事故処理委員会と日弁連交通事故相談センター東京支部の共編・俗に言う「赤い本」）と交通事故損害額算定基準（日弁連交通事故相談センター編・俗に言う「青本」）という有名な算定基準書籍が存在するが 長袖 タータンリバー インディゴ パターン スリム／ティンバーランド（メンズ）（Timberland）、これらの本には「基準の解釈理由」や「適応の質疑」などの記載が無い。

この本は、それにこたえるための有志が集って編纂された画期的な内容となっている。 【下巻】は、過失割合の定め方に特化した書籍で、過失割合算定の解釈が良く分かる内容となっている。

 

『交通事故損害賠償の手引』

淀屋橋法律事務所　著

・・・・刑事判決への異義（不服）申し立てに、大変役立つ良書。ABS関連の記載は無いが Ch CHAPTER メンズ シャツ 送料無料 Ivory Linen shirt、車の衝突速度割り出し等に必要な物理的知識や計算方法まで簡潔に明記されている。 交通事故に特化した障害等級別の判例集も網羅しているため、自分の等級の判例基準が良く認識できる。

 

『後遺障害にも絶対に負けない！交通事故損害賠償請求バイブル・第2版』

北原浩一（監修）、柳原三佳（著）

・・・・「訴訟」という方法も、、場合によっては大変有効だとわかる良書。自賠責保険への請求方法や示談にはあまり触れていないが、損害賠償請求の全体像が簡潔に分かりやすく記載されている。 大幅な賠償額アップの事例がいくつか載っており、

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、、訴訟を進める上での良い手引きとなる。

1 日本国内への配送に適用されます。その他の国についてはこちらをご参照ください
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