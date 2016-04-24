Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 / DENIM 【3L4L5L6L8L】公式オンラインストア

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|人口
|男性
|女性
|世帯数
|平成29年8月1日現在
|37,262
18,151
|19,111
15,366
|年
|人口
|男性
|女性
|世帯数
|平成17年
|37,809
|18,346
|19,463
|13,315
|平成16年
|37,745
|18,330
|19,415
|13,125
|平成15年
|37,611
|18,317
|19,294
|12,978
|平成14年
|37,375
|18,192
|19,183
|12,726
|平成13年
|37,327
|18,190
|19,137
|12,484
|平成12年
|37,275
|18,119
|19,156
|12,307
|平成11年
|36,869
|17,918
|18,951
|12,087
|平成10年
|36,653
|17,841
|18,812
|11,865
|平成9年
|36,328
|17,731
|18,597
|11,645
|平成8年
|35,966
|17,553
|18,413
|11,394
|平成7年
|35,557
|17,400
|18,157
|11,154
|平成6年
|35,332
|17,285
|18,047
|11,028
|平成5年
|35,253
|17,321
|17,932
|10,863
|平成4年
|34,937
|17,198
|17,739
|10,742
|平成3年
|34,232
|16,857
|17,375
|10,480
|平成2年
|32,706
|16,040
|16,666
|9,969
|平成元年
|31,055
|15,261
|15,794
|9,482
|昭和63年
|29,421
|14,481
|14,940
|8,972
|昭和62年
|28,138
|13,836
|14,302
|8,555
|昭和61年
|27,480
|13,533
|13,947
|8,308
|昭和60年
|26,997
|13,262
|13,735
|8,134
|昭和59年
|26,446
|12,988
|13,458
|7,919
|昭和58年
|25,999
|12,773
|13,226
|7,810
|昭和57年
|25,014
|12,328
|12,686
|7,441
|昭和56年
|23,743
|11,668
|12,075
|7,075
|昭和55年
|22,368
|10,995
|11,373
|6,631
|昭和54年
|21,525
|10,556
|10,969
|6,321
※ 平成14年までは住民基本台帳に基づく人口 、、平成15年からは宇美町の全人口の記載をしています
〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
Tel：092-932-1111（代表） Fax：092-933-7512（代表）組織別連絡先一覧
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