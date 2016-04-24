Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 / DENIM 【3L4L5L6L8L】公式オンラインストア

Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 / DENIM 【3L4L5L6L8L】

バイカー・アメカジ・ロック系【VANSONバンソン】カットライク デニム半袖シャツ〔クローズ WORST 武装戦線 T.F.O.A スカル 刺繍〕CRV-716、インディゴ（全１色）M～XXL、2017夏モデル, VANSON バンソン NVSL-611 M-65シャツ 長袖シャツ フライングスカル ミリタリー カモ 刺繍 グリーン色 バイカー アメカジ 送料無料【】, フェローズ PHERROW'S　ヘリンボーン　ボタンダウンシャツ　16W-PWBD1, THE FLAT HEAD HNW-61W 長袖ウエスタンシャツ ネルシャツ HEAVY NEL L/S WESTERN SHIRT フラットヘッド【smtb-tk】

【送料無料】【Louches/ルーシュ】LO-77オーバーサイズケーブル編みビッグニット セーター GRAY 灰 グレー ストリート モード パンク ロック /punk/rock/street/mode、Quiksilver クイックシルバー ハーフパンツ Quiksilver Platypus Amphibian 21 Indian Teal、Jordan ジョーダン パンツ Jordan Retro 13 Pants _ Men's、【ByTheR】【自社デザイン・制作】【ハードコーティングJパンツ】【20160405】★送料無料★ノームコア　メンズパンツ　ボトム　ロングパンツ　コーティングパンツ　ハードコーティング　コーティング　公演パンツ　スリムパンツ　コーティングスキニーパンツ　ROCKP000BSOA、【即納】【US買い付け正規品】DENIM&SUPPLY by Ralph Lauren (デニム＆サプライ ラルフローレン) / フローラル コットンショーツ ブラウン FLORAL COTTON POPLIN SHORTS brown、CALF/カーフ 14.5ozデニムオリジナル ジーンズ/ベルボトム CALF-100【ギフトOK】【smtb-k】【】、ツヨロン 屋根上作業用 ヤネロップ300型 一式 [YU-300-BX] YU300BX 1組販売 送料無料、日立工機 HITACHI コードレススクールジャケット 綿 ジャケットのみ UF1810DL(CN)XXL、【NEW】【送料無料】【代引き不可】☆クレシア　64135　大箱　ジャンボ除菌ウェットタオル　詰め替え用　バケツタイプ用　250カット×６パック　洗浄・除菌　　【RCP】Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、SHINICHIRO ARAKAWA（シンイチロウアラカワ） 291-B04 コットンストレッチシャツ カラー：ブラック×ホワイト サイズ：L、KENZO メンズ Tシャツ トップス 送料無料 White Rainbow Tiger Graphic T-Shirtジョーダン 靴 シューズ カジュアルスニーカー メンズ グレー Jordan Jordan Eclipse - Men'sエデンパーク メンズ ニット&セーター アウター Cotton V-neck Jumper pink、エイソス ポロシャツ メンズ ASOS Knitted Muscle Polo in Sky Blue エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ニット ブランド トップス ブルー 青 新品、アディダス オリジナルス adidas Originals エックスバイオー クルー スウェットシャツ XBYO CREW SWEATSHIRT メンズ レディース グレー ネイビー ブラック MKH08 送料無料Roberto Collina メンズ sweaters 送料無料 NERO Cashmere Sweater、JW Anderson メンズ Topwear 送料無料 MIDNIGHT BLUE Beige Sports Sweater、Philipp Plein メンズ スニーカー 靴 送料無料 Black Hanzo Sneakers Runner、FAY メンズ Suits and Blazers 送料無料 Black Blazer、KARL LAGERFELD メンズ Suits and Blazers 送料無料 Black BlazerTheory セオリー メンズ用 Tobius F Soft ジャケット 　アメリカ【送料無料】【代引不可】【不可】、Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、Kenzo メンズ シャツ 送料無料 Camisa Tropic Ice、バルマン メンズ トップス スウェット・トレーナー【Logo-patch cotton sweatshirt】NavyNeil Barrett メンズ Sweaters & Knitwear 送料無料 Moletom com padronagem、Churchs メンズ シューズ 靴 送料無料 NERO Tunbridge Black Loafers、Santoni メンズ Lacedshoes 送料無料 Blu Blue Nappa Leather Sneaker

BOSIDENG メンズ Coats & Jackets 送料無料 Khaki Down jacket、【送料無料】【】【】【メンズ ダウンジャケット・迷彩】RLXラルフローレンアールエルエックス【S M L XL】”RLXのふかふかカモフラージュダウンジャケット”、ヴェルサーチ メンズ Tシャツ トップス Versace Jeans Tiger Logo T-Shirt White、フィリッププレイン PHILIPP PLEIN Tシャツ 半袖 丸首 メンズ F17C MTK0765 ブラック 送料無料 2017年秋冬新作 2017AW_SALE、ウール リッチ メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Oxbow Bend Flannel Shirt - Men's Forest≪15％OFF＆送料無料≫HIDEAWAYS NICOLE MENS HOODED DOWN BLOWSON 6565-3706 / ハイダウェイニコル メンズ フード付き ダウンブルゾン 6565-3706、DOWBL/ダブル/Finepatternシャツ、True Religion トゥルーレリジョン メンズ用 Twisted Dean Relaxed Tapered Leg Jean In Ace (42 パンツ　デニム　ジーンズなど【送料無料】【代引不可】【不可】、エイソス ジーンズ メンズ ASOS Skater Fit Jeans In Washed Black With Rips エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ブラック 黒 リップ ダメージ ブラックウォッシュ、アンダーアーマー メンズ カジュアルパンツ ボトムス Under Armour Men's ColdGear Reactor Leggings GraphiteMakoBlue、リバプール オフィシャル SYLVESTRO ジャケット（ネイビー）【サッカー ウェア ジャケット 】【店頭受取対応商品】、Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】、アーバンアウトフィッターズ メンズ トップス 長袖Ｔシャツ【UO Striped Drop Shoulder Long Sleeve Tee】Black & white、ナイキ 服 ショーツ メンズ ブラック Nike Nike N7 Sphere Dry Shorts - Men'sブリクストン 服 一般 メンズ ブルー Brixton Cass Jacket、PHIL PETTER メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Grey Cardigan、トップマン バック 一般 メンズ ブラック Topman Topman Oversize Black Denim Jacket、▼ブルゾン〔ボタン・スウェード調〕ブラック(Z56) 【サイズ48：メンズ】ろうたりー Rotary カジュアルウェア アウター メンズ【2017秋冬新作モデル】【送料無料】、Buzz Rickson's[バズリクソンズ] ピーコート Pコート BR11554 PEA COAT (NAVY) 送料無料 代引き手数料無料 【RCP】Classic Tanner Jeans、2016/04/24TODAYS STYLE SAMPLE本日のスタイリングO.C CREW6th STREET BRIDGE、カレラ アイウェアー 一般 一般 メンズ ブラック Carrera Eyewear Carrera Eyewear 62mm Sunglasses、Scotch & Soda スコッチアンドソーダ Home Alone Twisted Hoody Medium Navy Navy (Navy) 【送料無料】【代引不可】【不可】、エンポリオアルマーニ/EA7 EMPORIO ARMANI 上下セットアップ スウェット ジャージ トラックジャケット 6XPV53 PJ05Z/カーキ サイズ：S～3XLミストリーハードレアリシーン メンズ シャツ トップス Waxed Denim Shirt Dark Indigo、Sams?e & Sams?e T-Shirts 送料無料 Mottled blue MARIAN V-NECK - Basic T-shirt - retro blue melange、PAY DAY(ペイデイ)/ パンツ チノパン / BASIC CHINO PANTS - BEIGE / PDH-590 / メンズ / 送料無料 【t15】ラフ＆スウェル　　HOBO２　　メンズ　ショーツ　　　　　　　　　RSM-17062、アディダスオリジナル 靴 シューズ カジュアルスニーカー メンズ グレー adidas_Originals adidas Originals SL Loop Racer - Men's、Sons of Anarchy Fear the Reaper SOA シニア用 長袖Shirt 2XL (Charcoal) ロック・パンク　Tシャツ　ロンT【送料無料】【代引不可】【不可】、Jeremiah ジェレマイヤー シャツ Jeremiah Solana Regular Fit Herringbone Plaid Sport Shirt、Volcom ヴォルコム メンズ用 Chicago Station Limited Tank トップス【送料無料】【代引不可】【不可】、ローリングス 眼鏡 サングラス プロテクター メンズ ブラック Rawlings Rawlings S80X2S Performance Rated Batting Helmet - Men's - Black / White、Under Armour アンダーアーマー パンツ UA Lightweight Warm-Up Tapered Leg Pant Black/Black/Graphite【送料無料】 SUGAR CANE（シュガーケーン） “COTTON MOLESKIN DOWN JACKET/コットンモールスキンダウンジャケット” SC13988 【_関東】【_北陸】【_東海】【_近畿】【_中国】【_四国】【smtb-k】【ky】、Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】。

ウール100％イタリア素材 〔REDA〕 クラシコ 2ツボタンスーツ（春夏物 メンズスーツ スーツ メンズ ビジネス インポートブランド生地 2Bスーツ パーティー レダ）【送料無料】 suit 【スーパーSALE】 メニューを飛ばして本文へ

トップページ分類でさがす宇美町の情報統計情報人口と世帯宇美町の人口について

BELSTAFF メンズ Coats & Jackets 送料無料 Black Jacket

宇美町の人口について

印刷用ページを表示する 掲載日：2017年8月1日更新

Just Cavalli White Two Buttons メンズ用 Blazer US 38 IT 48【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 / DENIM 【3L4L5L6L8L】新品入荷しました１

　

 人口男性女性世帯数
平成29年8月1日現在37,262

18,151

19,111

15,366

 

宇美町の人口（毎月1日現在）

年月人口男性女性世帯数
平成29年7月37,25118,13919,11215,359
平成29年6月37,26318,14019,12315,356
平成29年5月37,29418,15619,13815,345
平成29年4月37,27318,13819,13515,316
平成29年3月37,27718,14719,13015,280
平成29年2月37,29118,15119,14015,280
平成29年1月37,28818,13819,15015,259
     
平成28年12月37,30618,13419,17215,249
平成28年11月37,32718,14319,18415,249
平成28年10月37,31318,12719,18615,238
平成28年9月37,33918,14619,19315,233
平成28年8月37,32918,15919,17015,211
平成28年7月37,32918,16119,16815,203
平成28年6月37,34818,16719,18115,193
平成28年5月37,38618,18119,20515,194
平成28年4月37,41118,19319,21815,174
平成28年3月37,52718,26719,26015,157
平成28年2月37,53918,26919,27015,155
平成28年1月37,55718,27919,27815,150
     
平成27年12月37,57318,28719,28615,154
平成27年11月37,57318,29319,28015,143
平成27年10月37,59118,29319,29815,115
平成27年9月37,60718,29119,31615,100
平成27年8月37,66918,31819,35115,110
平成27年7月37,64818,30619,34215,092
平成27年6月37,63418,30019,33415,077
平成27年5月37,65718,31219,34515,091
平成27年4月37,65918,31519,34415,056
平成27年3月37,72718,36519,36215,041
平成27年2月37,70118,34619,35515,025
平成27年1月37,72618,36819,35815,032
     
平成26年12月37,78018,39119,38915,047
平成26年11月37,78318,39319,39015,048
平成26年10月37,76918,38819,38115,027
平成26年9月37,79318,38819,40515,020
平成26年8月37,84118,41719,42415,040
平成26年7月37,85918,41319,44615,030
平成26年6月37,82118,39319,42814,996
平成26年5月37,83518,40219,43315,004
平成26年4月37,82018,39919,42114,973
平成26年3月37,86918,43319,43614,967
平成26年2月37,87618,42019,45614,953
平成26年1月37,90118,42219,47914,945
     
平成25年12月37,91218,44019,47214,942
平成25年11月37,92218,44519,47714,939
平成25年10月37,94318,44719,49614,924
平成25年9月37,95718,44919,50814,904
平成25年8月37,97218,45419,51814,894
平成25年7月37,95318,44219,51114,865
平成25年6月38,00218,46919,53314,862
平成25年5月37,92918,45019,47914,846
平成25年4月37,92318,45719,46614,811
平成25年3月38,00118,49919,50214,812
平成25年2月37,98918,47919,51014,803
平成25年1月38,00918,48719,52214,809
     
平成24年12月37,98218,47119,51114,776
平成24年11月38,04118,49319,54814,798
平成24年10月38,03518,48119,55414,801
平成24年9月38,04218,49619,54614,786
平成24年8月38,06818,51119,55714,776
平成24年7月38,09918,53119,56814,769
平成24年6月38,12218,53419,58814,733
平成24年5月38,14118,53319,60814,749
平成24年4月38,16218,54919,61314,730
平成24年3月38,16618,55419,61214,693
平成24年2月38,15818,56019,59814,698
平成24年1月38,17818,57319,60514,695
     
平成23年12月38,17518,56319,61214,691
平成23年11月38,13918,52819,61114,686
平成23年10月38,12918,51719,61214,690
平成23年9月38,11718,50319,61414,697
平成23年8月38,10018,49519,60514,665
平成23年7月38,04218,46719,57514,625
平成23年6月38,06218,46519,59714,610
平成23年5月38,12218,48419,63814,623
平成23年4月38,11418,49619,61814,593
平成23年3月38,09418,51819,57614,561
平成23年2月38,07318,50119,57214,551
平成23年1月38,08318,51019,57314,552
     
平成22年12月38,04518,49219,55314,537
平成22年11月38,07018,50219,56814,550
平成22年10月38,08218,51819,56414,541
平成22年9月38,11118,53419,57714,533
平成22年8月38,14018,55319,58714,541
平成22年7月38,09318,52819,56514,503
平成22年6月38,07118,52919,54214,485
平成22年5月38,10918,54319,56614,494
平成22年4月38,08818,55019,53814,444
平成22年3月38,16018,58119,57914,424
平成22年2月38,19318,59919,59414,432
平成22年1月38,17518,58619,58914,427
     
平成21年12月38,14018,56219,57814,412
平成21年11月38,12118,54019,58114,395
平成21年10月38,12018,53519,58514,381
平成21年9月38,09018,51119,57914,359
平成21年8月38,08918,50219,58714,332
平成21年7月38,07818,48119,59714,312
平成21年6月38,04518,46219,58314,278
平成21年5月38,02018,44619,57414,241
平成21年4月38,07118,47419,59714,228
平成21年3月38,06318,46319,60014,211
平成21年2月38,08518,48419,60114,207
平成21年1月38,04518,45919,58614,184
     
平成20年12月38,06118,47019,59114,190
平成20年11月38,08918,48719,60214,184
平成20年10月38,05018,47819,57214,159
平成20年9月38,04818,48519,56314,139
平成20年8月38,04618,46719,57914,122
平成20年7月38,00118,43319,56814,091
平成20年6月38,00618,42919,57714,086
平成20年5月38,02318,44319,58014,085
平成20年4月38,00518,42119,58414,028
平成20年3月38,01318,42619,58714,012
平成20年2月38,03218,42819,60414,025
平成20年1月38,07618,44119,63514,024
     
平成19年12月38,08418,44519,63914,021
平成19年11月38,04318,43319,61013,993
平成19年10月38,06818,44819,62013,970
平成19年9月38,09018,45819,63213,966
平成19年8月38,14318,48919,65413,976
平成19年7月38,13218,47219,66013,943
平成19年6月38,14418,47719,66713,929
平成19年5月38,15818,48919,66913,932
平成19年4月38,16318,50019,66313,895
平成19年3月38,22518,54219,68313,875
平成19年2月38,23818,55619,68213,875
平成19年1月38,25718,56419,69313,880
     
平成18年12月38,22818,54719,68113,866
平成18年11月38,22218,55719,66513,846
平成18年10月38,26218,58219,68013,827
平成18年9月38,24818,57319,67513,820
平成18年8月38,19118,55119,64013,782
平成18年7月38,19118,55319,63813,775
平成18年6月38,14818,52719,62113,744
平成18年5月38,09118,50319,58813,705
平成18年4月38,02118,44019,58113,630
平成18年3月38,18618,55119,63513,646
平成18年2月38,13018,51619,61413,589
平成18年1月38,11118,51019,60113,572

過去の人口(　4月1日現在）

人口男性女性世帯数
平成17年37,80918,34619,46313,315
平成16年37,74518,33019,41513,125
平成15年37,61118,31719,29412,978
平成14年37,37518,19219,18312,726
平成13年37,32718,19019,13712,484
平成12年37,27518,11919,15612,307
平成11年36,86917,91818,95112,087
平成10年36,65317,84118,81211,865
平成9年36,32817,73118,59711,645
平成8年35,96617,55318,41311,394
平成7年35,55717,40018,15711,154
平成6年35,33217,28518,04711,028
平成5年35,25317,32117,93210,863
平成4年34,93717,19817,73910,742
平成3年34,23216,85717,37510,480
平成2年32,70616,04016,6669,969
平成元年31,05515,26115,7949,482
昭和63年29,42114,48114,9408,972
昭和62年28,13813,83614,3028,555
昭和61年27,48013,53313,9478,308
昭和60年26,99713,26213,7358,134
昭和59年26,44612,98813,4587,919
昭和58年25,99912,77313,2267,810
昭和57年25,01412,32812,6867,441
昭和56年23,74311,66812,0757,075
昭和55年22,36810,99511,3736,631
昭和54年21,52510,55610,9696,321

※　平成14年までは住民基本台帳に基づく人口 、、平成15年からは宇美町の全人口の記載をしています

このページを見ている人はこんなページも見ています

このページに関するお問い合わせ先

〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号　本館1階 住民係 Tel：092-934-2241 Fax：092-933-7512

メールでのお問い合わせはこちら

前のページに戻る
このページのトップへ
宇美町役場 役場への行き方・フロアマップ メールでのお問い合わせ

〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
Tel：092-932-1111（代表）　Fax：092-933-7512（代表）組織別連絡先一覧
※開庁時間：月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日、、、休日及び年末年始を除く)

Copyright © Umi Town.All Rights Reserved.

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2120 、