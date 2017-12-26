YKKAP窓サッシ 引き違い窓 エピソード[Low-E複層ガラス] 2枚建[シャッター付] スチール[半外付型]：[幅1800mm×高2030mm] CS494系 送料無料 30316_1260

ハピアプレミア　アウトセット吊戸・片引　2Pデザイン扉　2300高　835幅　カマ錠なし　リアーピホワイト　大建工業の建具

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※写真はイメージです。
賞品の色やデザイン、仕様は変更になる場合がございます。

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抽選対象
期間中に関電ガス「なっトクプラン」にお申込みいただき、供給開始日から1年間以上 【カット無料！】独特の木目と色合いが美しい木材。ブラックチェリー集成材　サイズ：厚み45ｍｍ×巾100mm×長さ3000mm/木材　/カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/角材/天板/階段材/リノベーション、


ご契約を継続していただけるお客さまが対象となります。
（「なっトクプラン」にお申込みいただいた時点で自動的にキャンペーンへの応募となります。
「なっトクプランM」「なっトクプランＬ」は対象外です。）
抽選方法
7月上旬にキャンペーン事務局にて厳正な抽選の上決定します。
なお、賞品は、お選びいただくことができませんので、あらかじめご了承ください。
当選発表
当選の発表は、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。なお、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
その他
景品表示法の定めにより ▼ナラ集成材（積層材）フリーカット（厚さ36×巾800×長さ1000mm）▼DIY専用木材、本キャンペーンに当選された方は、関西電力が同時期に実施する他のキャンペーンに
当選できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
本キャンペーンに関するお問い合わせ先
関電ガスお問い合わせダイヤル／フリーコール：0800-777-5800
［ご家庭のお客さま］
9：00～20：00（平日のみ）
［事業者さま］
9：00～17：00（平日のみ）

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※1 選べる【グルメ】ギフト

※2 選べる【モノ】ギフト

  • お客さまへカタログをお届けします。
    カタログからご希望商品をお選びいただき 【10%OFFクーポン、ポイント3倍対象】錠剤肥料シリーズ　ブルーベリー用（30個） 錠剤肥料シリーズ　ブルーベリー用【送料無料】【メーカー直送：代引不可：同梱不可】【ポイントUP:2017年12月2日pm19時～12月7日am1時59】、専用ハガキもしくはインターネットにてお申込みください。
  • 掲載商品は予告なく変更になる場合がございます。
  • 一部離島などへのお届けは承ることができない場合がございます。

※3 選べる【体験】ギフト

  • お客さまへチケットとカタログをお届けします。
    カタログから「体験」をお選びいただき、予約専用サイトにアクセスし予約を行ってください。
    または、カタログに同梱の「体験予約ハガキ」での予約も可能です。
    （予約方法が異なる、または予約不要な商品もございます。）
  • 体験いただける人数はコースにより異なります。カタログにてご確認ください。
  • カタログの有効期限は発送日から6ヶ月間となります。有効期限の延長はできません。
  • 掲載商品は予告なく変更になる場合がございます。
  • 体験施設はメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。

※4 VJAギフトカード

  • つり銭のお返しはできません。額面以上にてご利用ください。
  • ご利用にあたっての有効期限はありません。
  • 現金・新券・他の券種・金種との引き換えはできません。
  • ご利用可能店舗はVJAギフトカードサイトにてご確認ください。
実施期間
2017年4月1日（土）から6月30日（金）
対象

以下の（1）、（2）すべての条件に該当する方

  • （1）2017年6月30日（金）までに、関西電力のご家庭のお客さま向けガス料金メニュー「なっトクプラン」に
    お申込みいただき、供給開始から1年間以上、ご契約を継続していただける方
  • （2）2017年11月30日（木）までに、「はぴｅみる電」にログインいただき、かつ ＯＳＧ 超硬油穴付きＷＤＯドリル５Ｄタイプ　８６３３２６０ WDO-5D-12.6、「はぴｅポイントクラブ」に
    ご加入いただいた方
プレゼント時期
上記（1）、（2）条件を満たした「はぴｅポイントクラブ」の会員が、「はぴｅみる電」にログインしていただくと、
自動的に1,000ポイントを付与いたします。
注意事項
  • なっトクプランM、なっトクプランLは対象外です。
  • ポイントのプレゼントは、新規ご契約者につき1回限りとさせていただきます。
  • 権利の譲渡、換金等には応じません。
  • 弊社がポイントを付与させていただく時点で セイキ販売 楽窓II 2枚建 ポリカタイプ パネル2mm・4mm （幅550～2200mm×高さ250～1150mm） ※採寸値を注文時備考欄へ記入（必須） ~R~、弊社とのガス需給契約を締結していない場合は 【SY21】　コンビ わんぱくカーSY21　幼児用遊び場　室内遊具　コンビウィズ株式会社【メーカー直送のみ・代引き不可・NP後払い不可】[新品]【RCP】、
    ポイントプレゼントの対象外となります。
  • 景品表示法の定めにより、本キャンペーンにより アイガーツール ツールワゴン ベーシックタイプ KT-707F、ポイントを付与された方は、弊社が同時期に実施する
    他のキャンペーンの対象外となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 「はぴｅみる電」にログインするために必要な会員ID・初期パスワードのお知らせにつきましては、
    初回のご請求金額確定に合わせて郵送させていただきます。

はぴeポイントについて、、、詳しくはこちら

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