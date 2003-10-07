Windows2000になった時もかなり遅くなったが、XPではハングアップしてしまったかと思うほど遅くなった。なぜ?!

原因が分かりました。



ハングアップしたかなーというときは、何かやたらと通信をしています。もう少し詳しく見てみると、どうもエクスプローラー上のフォルダにマウスカーソルを合わせたときにヒント表示が出るまでの間にトラフィックが発生しているようです。設定を探してみましたが、それらしいのがありました。ここの二つのチェックを外して「すべてのフォルダに適用」後、エクスプローラーを起動し直すと格段にスピードが上がりました 【カット無料！】天板などにも使われる木材。唐松集成材 サイズ：厚み25ｍｍ×巾500mm×長さ3000mm/木材 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/木工/棚板/天板/リノベーション。たぶん、「フォルダのヒントにファイル サイズ情報を表示する」の方が影響が大きいと思います。

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(もう一つのチェックはなんとなく関連がありそうで外しただけです^_^;)おそらく、エクスプローラーのフォルダ表示をなでるようにマウスを動かしていくと、そのフォルダの中に含まれているファイル情報を次々に取得しに行って、それに時間がかかって止まってしまっていたのでしょう 。遅いLANで使っている方は設定しておいた方がいいかもしれません。本当にイライラするほど遅くなっちゃうので。(もしかするとWin2kも同じような設定があるのかも)