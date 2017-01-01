４ＮＡ＃２６０Ｂ 床点検口アンダーハッチ ４ＮＡ＃２Ｂ型【ダイケン】 【木製建具】 壁付式 YKKAP窓まわり
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４ＮＡ＃２６０Ｂ 床点検口アンダーハッチ ４ＮＡ＃２Ｂ型【ダイケン】
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よくある質問
質問
マイコンピュータ（コンピュータ）がフラッシュカードを認識しない場合、この問題をどのように解決できますか？
回答
以下の手順に従って問題の診断を行って下さい。
Step 1：
1-1フラッシュカードが機器のカードリーダー（カードスロット）に正しく差し込まれているか確認して下さい。
1-2フラッシュカードの端子を確認し 野島角清 溶接T字足 25巾 たて型 1つ穴 30L ステンレス鋼 200入 FW89008 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 コントローラ内蔵マイクロステップドライバ＆ステッピングモータ、汚れやごみの付着がある場合は端子をプラスチック消しゴムや、アルコールをつけた布で清掃して下さい。
1-3フラッシュカードを別の機器に接続し AP95443 コロミル345カッター【キャンセル不可】 網戸 公団住宅用 袋型網戸 オーダーサイズ1枚セット W701-800 H1266-1365mm シルバー色 アルミサッシ、同じ問題が発生するか確認して下さい。
1-4もし他の機器においても同じ問題が発生する場合は、ご使用になるデジタルカメラや、デジタルビデオカメラでのフォーマットが可能か確認して下さい。
もしフラッシュカードがお試しいただいた何れの機器でも認識されない場合、、
、フラッシュカードは故障していますので、弊社の保証サービスへ返送して下さい。もしフラッシュカードのフォーマットが可能な場合は [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]樹脂アルミ複合サッシ 半外付型 片引き窓 窓タイプ 16007 W1640 (WS592.5 WF1047.5)×H770mm YKKap エピソードNEO 複層ガラス 高断熱 高遮熱 アルミ樹脂複合窓、次のStep 2に進み、問題の診断を行って下さい。
Step 2：
2-1ご使用になるデジタル機器（デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなど）でのフォーマットが完了した時点で、再度カードリーダーでの読み込みをお試し下さい。
2-2フラッシュカードのフォーマットが完了した後も読み込みが出来ない場合、別の機器での読み込みをお試し下さい。
2-3もしフラッシュカードがお試しいただいた何れの機器でも認識されない場合 、フラッシュカードは故障していますので、
４ＮＡ＃２６０Ｂ 床点検口アンダーハッチ ４ＮＡ＃２Ｂ型【ダイケン】 【木製建具】 壁付式 YKKAP窓まわり
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