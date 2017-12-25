歌声と声帯の基礎知識

・声をコントロールする3要素

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声の調節は、呼吸・声帯・共鳴腔の3要素に分けて考えると理解しやすく、まず自分の声の問題点がどこにあるのかを把握することが何よりも大切です。呼吸は声のエネルギー源、声帯は音のもと（原音）を作る部分、共鳴腔は「ことば」と「響き」を加える部分です。このうち医療の対象になるのは圧倒的に声帯であることが多いのですが、声帯には感覚が乏しいため、これを直接コントロールするのは極めて難しい作業です。そこで、呼吸と共鳴腔の助けを借りて、声帯を調節することが必要になってきます。

・声帯のコントロール

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声帯をコントロールする筋肉は、５対１０本もあり複雑ですが、声帯で調節される音の要素は、高さ・息混じりの程度・地声裏声の程度という３つに集約されます。高さは声帯の縦方向の引っ張り具合、息混じりの程度は声帯の後ろの開き具合（V字の角度）、地声裏声の程度は声帯全体の厚みの具合で決まります。これらは相互に関係しあっていますが、特にポピュラー音楽の歌声の調節で最も大事なのは声帯の厚みで調節される地声裏声の程度です。

・地声と裏声について

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声帯の中には内筋（甲状披裂筋）があり、声帯の厚みを調節しています。内筋が収縮すると声帯は厚くなり

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・声門共鳴相互作用と準閉塞声道について

、振動の中で閉じている局面の圧着度が増し、声としては地声となります。これをストロボスコピーで観察すると、まず声帯の接する部分（遊離縁）の下側（下唇）が接し、ついでローリングするように上側（上唇）まで接し、離れていく様子が観察できます。一方、内筋が弛緩すると声帯は薄くなり、閉じている局面でも声帯の縁の上唇だけが接するか離れたままとなり、声としてはいわゆる裏声となります。しかし、特にポピュラー音楽の歌唱においては１００％の地声や裏声というのは中心的に使う声ではなく、その両者の要素が入った声を用いることが普通です。この場合、内筋は、声を高くする筋肉（前筋・輪状甲状筋）に引っ張られながら、それと拮抗して（バランスをとって）収縮を保ち、厚みをある程度残す必要があり、極めて精緻なコントロールが必要な状況です。いわゆるミックスボイスというのはその状況をさしていると考えられますが、バランスをとる位置も、地声寄りから裏声寄りまで、無限の段階があるといえます。これが完全にうまくいった場合、地声と裏声が完全につながった声が実現します。逆にこの調節が不調に陥ると、歌唱中に声が裏返ったり詰まったりします。

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声帯の調節は、それを単独で行おうとしても、感覚がないのでうまくいきません。そこで、自然に声帯の調節がうまくいく音を使って練習・リハビリをすることが必要になってきます。ハミングなど出口の狭い共鳴腔には、声帯を安定させる働きがあるので、非常に有用です。

・日本語の歌唱について（院長による仮説です）

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声には大きく分けて声帯が振動して出る音が含まれる有声音と、声帯を呼気が素通りして（その時は声帯から音が鳴らないように、声帯は開いています）、口に近い位置で主に舌を使って鳴らす無声音があります。日本語という言語は、標準的にはほぼ全ての音節が母音で終わる開音節言語で、母音の要素が強い言語です。母音は有声音であるため声帯の閉鎖度が高く、子音特に無声子音の目立たない言語だということができます。このような特徴のある日本語をメロディーに乗せる場合、特に無声子音を伴う音（カ行・サ行・タ行）を高くする音の移動で歌う場合、声帯は極めて速いスピードで精密な調節を遂行する必要があります。ごく短時間声帯を開いて無声子音を口腔内で発した後、すぐに、声帯を閉じるのですが、その際に内筋は前筋と拮抗しながら最適な収縮を行わなければなりません。この調節は非常に微妙で、コンディションの悪い中で無理に歌ったり、複数ジャンルの歌唱法をへいこうして行ったりすると、調節障害に陥ることがあります。前述した歌唱中の調節不調で裏返ったり詰まったりするのは、この場面で最も頻繁に生じます。

・声帯を守ろう（声帯の器質性疾患およびコンディショニングについて）

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声帯は基本的には丈夫な器官で 【スーパーSALE★開始6時間限定15%OFFクーポン配布中！】 VANSON バンソン ENF 襟付き シングルライダース 【USAモデル】【クーポン使用不可】 【SALE 返品・交換不可】、１秒間に数百回の振動を繰り返しても、きちんとケアすればその健康を保つことができます。ケアとして最も重要なのは、吸入器を用いた吸入と、クーリングダウンとしてのハミングの励行です。とくにハミングは チェスター バリー メンズ アウター スーツ・ジャケット【Semi Plain Twist Jacket】grey、歌唱後に行うことで、そのあとに生じる声帯の炎症を減弱させる効果が証明されています。

しかし、いかにケアをしたとしても、限度をこえた強度や長時間の発声で、声帯は炎症をおこします。声帯に加わった物理的刺激で声帯内の血管から液体成分の漏出が生じ、腫脹（はれ）がおこります。これが固定してしまったものが声帯結節です。一方、さらに強い刺激が加わって声帯内の血管が破綻し、出血した後に、出血内の成分が吸収されずに残ったものが声帯ポリープです。声帯結節と声帯ポリープは、声帯の振動と閉鎖の邪魔になって、歌声の障害を起こす最も重要な原因です。

一方、長く歌唱を続けていると、声の持久力が低下してくる場合があります。これは、長年にわたる炎症で、声帯内の血管が発達し、特に横方向に伸びる血管からの液体成分の漏出が多くなるためだと考えています。院長は、その治療をライフワークとしています。