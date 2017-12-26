MARMOT マーモットウィメンズ ロングダウンコートW's 1000 Nemissa Down CoatMDJ-F6505W スカート 【大黒天さんとえべっさん】 バイカラー【安心の国内発送】



スーパー耐久開幕戦（もてぎ）を見に行ってきました。

インプレッサWRX（GC）がプローバによって1997年スーパー耐久最終戦にエントリーしてから

スーパー耐久にフル参戦して今年で２０年目になります。

ラリーではタフなマシン？でしたが、

サーキットでは駆動系にアキレス腱を抱えたガラスの様なマシンでした。

その事は、三栄ムック、スバルのすべて「ニュルブルクリンクチャレンジ」特集号で

清水和夫さんが書かれています。

インプVsランエボ対決でガラスの様に壊れたマシンが、

24時間レースで壊れない信頼性と速さを身に付け

後の（現在の）ニュルブルクチャレンジの基礎となっているのです 。