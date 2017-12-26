 >  >  > [スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D4仕様 S29 採風 親子ドア(入隅用) ランマ無 DH20 W1135×H2018mm スマートドア Bタイプ

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曲名のあいうえお

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    おじいちゃんも　昔は 子どもだったってホントかな? いたずら　ばっかりで しかられたってホントかな? だったら　ぼくと　おんなじだ いたずらこぞうの　おじいちゃ・・・
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もったいないばあさん音頭

    もったいないことしてないかい もったいないことしてないかい もったいない　もったいない もったいないことしてないかい おさらのうえのたべのこし ちゃわんについ・・・
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大きなかぶ

    おじいさんのまいた　かぶのたねから おおきなかぶが　できました かぶをひっぱる　おじいさん よいしょ　よいしょ　よいしょ おおきなかぶは　ぬけません・・・
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元気でね

    パパのパパは おじいちゃん ママのママは おばあちゃん パパもママも おねしょしたって こっそり 教えてくれたんだ おじいちゃんは ともだちだ お・・・
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    おじいちゃん　おばあちゃん のんびりあるきます おじいちゃん　おばあちゃん のんびりあるきます ヨイショ　ドッコイショ ヨイショ　ドッコイショ ・・・
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おじいさんおばあさん

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ケロポンズのびっくりおむすびころりん

    【「やさしいおじいさんおばあさん」パート】 やさしいやさしい　おばあさん はたらきものの　おじいさん なかよしふたりは　きょうもまた せっせせっせと　しごとする・・・
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ねずみばあさん

    ねこがねずみを　おいかけるのは あたりきしゃりき　コンコンチキチキ でもでも　ねこがねずみに　にらまれただけで うごけなくなってしまうのです そのねずみ・・・
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おじいさんおばあさん

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ハロウィンカーニバル

    きょうは　まちにまってた そうさ　ハロウィンパーティ みんな　おもいおもいの　スタイル だって　ハロウィンカーニバル かぼちゃのランタン ともして・・・
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ドン・チュー!

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じいちゃんばあちゃん

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うちのおじいさんおばあさん

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ばあや訪ねて

    森かげの　白い道 かたかたと　馬車は駆けるよ あかい空　青い流れ ばあやの里は　なつかしいよ くりの花　かおる道 ほろほろと　夢はゆれるよ 枝の鳥　ちちと鳴い・・・

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