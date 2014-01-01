【スーパーSALE期間中ポイント最大36倍】ミズノ MP-55 カスタム アイアン6本セット(＃5-9、PW) N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 2015年日本正規品【メーカーお取り寄せ】【代引き不可】 5本セット 【2017FW】 DC

|株式会社 釣八
|釣見 泰之
|
東京本社
〒104-0042 東京都中央区入船３-８-７ ザ・ロワイヤルビル２Ｆ
|八戸支店・銚子支店・大阪支店・福岡支店・仙台営業所
|（代表）03-3297-8883 （経理課）03-3537-8137
|03-3297-8885
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|平成１３年３月８日
|７０,０００千円
|２月
|５０名
|みずほ銀行 、三菱東京ＵＦＪ銀行、千葉銀行他
|水産物の輸出入及び国内販売・加工
|イカ、イワシ、サンマ、
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、サバ、赤魚、ギンダラ、、、、カレイ類他
|２０，０７３，０４８千円（平成２７年度）
|株式会社 釣十
中国 DALIAN FTZ TSURUHACHI TRADE CO.LTD.
ＵＳＡ FISHING EIGHT INC
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