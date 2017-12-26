全2色【O.C CREW/オーシークルー】2016FW「Califas Down Jacket/カリファスダウンジャケット」(OCR16aw-JK01)【送料・代引き手数料無料】【】 511' Grit (土)

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懸垂　回数を確実に増やす最も効果的な方法とは！？

懸垂　回数を確実に増やす最も効果的な方法とは！？

 

懸垂　回数を確実に増やす最も効果的な方法とは！？

 

上半身の自重トレーニングの最高峰である『懸垂』

 

腕立て伏せや腹筋やスクワットなど、他の自重トレに比べても

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とともに、背中に筋肉をつけて大きくするには欠かせない種目。

 

しかしこの懸垂なんですが、ある程度の回数をこなせるように

なってくると、そこから回数を増やすことが本当に難しくなる。

 

この記事では、そこから確実に回数を増やしていく方法とその

理由について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

 

 

 

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懸垂の回数を増やすための単純な方法

 

初めに言っておきたいと思いますが、ここからお話しする事は

反動を使わないストリクトで、最低でも１０回は出来ることを

前提とします。

 

５回程度が限度でそこから全く回数が増えない、というのなら

「もっと頑張って努力してください」としか言えません（笑）

 

懸垂の回数ですが リーバイス メンズ ボトムス・パンツ ジーンズ・デニム【511' Slim】Lake Merrit、大体の方が１０～１２回を境に回数に伸び

悩む傾向にあるように思います。

 

ではどうすればその停滞から脱出し、懸垂の回数を増やすこと

が出来るのでしょうか。とても単純な方法です。

 

その方法とはウエイトを使って『加重』することです。

懸垂で回数を増やすには加重が必要な理由

 

なんだそんなことか、と思われた方がほとんどだと思いますが

しかし懸垂は本来自重トレですので、加重してまで重量を追い

求める人は本当にまれなんです。

 

まず自重トレなので加重する事自体が難しいし、、ディッピング

ベルトという方法もありますが、それほどメジャーな方法では

ないことや、トレーニングジムでも置いてる所が少ないという

理由もあり、どうしても回数に執着してしまいがちになる。

 

ではなぜ懸垂の回数を増やすには加重が最も有効なのかですが

これも考えてみれば単純なことなんです。

 

例えば、最近テレビでタレント等が６０キロのベンチプレスを

何回挙げれるかを競う「６０キロチャンレンジ」という企画が

あり、筋トレｙｏｕｔｕｂeｒたちの間でもはやりました。

 

たくさんの人がかなりの回数を挙げて、なんと５０回も挙げる

人もいましたが、しかし彼らは普段６０キロのバーベルを何回

まで挙げられるかなんてトレーニングはしていません。

 

ある重量である程度の回数（大体１０回～１２回）をこなせる

ようになったら次の重量に向かう、という風にどんどん重量を

上げてトレーニングしているのです。

 

その結果１００キロ近く バーニヴァーノ春夏物 イージーパンツ L1687 BARNI VARNO 、またはそれ以上のバーベルを軽々と

挙げることが出来るようになった人が大半です。

 

そして、たまたま６０キロチャレンジという企画で挑戦したら

何十回というとんでもない回数ができるようになってたという

だけの話なんです。

 

つまり自重の懸垂で回数を増やすには、

、加重でどんどん重量を

上げていくことが一番の近道なのです。

 

私自身も２０キロの加重懸垂が１０回以上できるようになった

頃には自重の懸垂が非常に軽いと感じましたし ハドソン メンズ ボトムス・パンツ ジーンズ・デニム【Blake Slim Straight in Militant Grey】Militant Grey、回数も一気に

伸びたのを覚えています。

懸垂の目的は背中の筋力・筋量の増加

 

しかし、懸垂をする目的は決して回数を伸ばすためではなくて

あくまでも背中の筋力や筋量を増やすためなはずです。

 

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なるよりも、ベンチプレスで重量を伸ばしていったほうが断然

効率的なのは誰でも分かるはずなのですが、なぜか懸垂に関し

ては自重の回数にこだわる傾向にある。

 

ただ同じ重量で回数ばかりを追い求めるようなトレーニングは

本来の目的である筋力や筋量がなかなか増えくれないのです。

 

それなら加重が容易なデットリフトやワンハンドローイング等

の種目を頑張るほうがよほど効果的です。

 

しかし逆を言えば、

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、、加重懸垂ほど背中に効くトレーニングは他

に無いのです。

 


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