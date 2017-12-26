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小田原の歴史と箱根の自然をイメージし、小田原〜箱根間（往路）を力走する20人の選手と 、その選手らをゴール地点で待つ20チームを表現しているとのことです。
金指さんは「ゴール地点で、たくさんのお客さんがトロフィーの写真を撮ってくれるのがうれしい」と話していました。
このトロフィーは役場本庁舎の玄関に12月26日（金）まで展示されています。
また、、出場20校のユニフォームと、、、注目選手へのインタビュー内容も同住民ホールに1月13日（火）まで展示しています。
心を込めて制作したというトロフィーに笑顔があふれます
町長に説明する金指さん
今年のトロフィーは花が咲いたようなデザインです
全チームのユニホームがずらり
応援するチームのものをまじかで見られるチャンス！
今年はどんな熱戦が繰り広げられるでしょうか
企画観光部/企画課
住所： 〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
電話： 0460-85-9560／0460-85-9572（広報情報係）
メールアドレス： web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp
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- 寄木のトロフィー 今年はどこの手に
- ○○の秋が盛りだくさん！
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- 春を呼ぶ神輿の宴
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箱根町役場 住所：〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256 電話：0460-85-7111（代表）
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