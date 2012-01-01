【送料無料】　ディースクエアード(DSQUARED2) 　レディース　デニムコットン ライダースジャケット S75AM0238 S39781 039オレンジ【YDKG-tk】【smtb-TK】 AND 時計 IZOD格安販売

ＪＥＩＳ西日本九州海技学院

受験科3級～6級海技士（航海・機関）講習日程

■3級海技士（航海・機関）講習 ※但し、4級海技士を取得していること。 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成30年1月10日（水）～

2月7日（水） 25日 2月定期 ＪＥＩＳ西日本 航・機

■4・5級海技士（航海・機関）講習 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成29年4月10日（月）～

6月5日（月） 45日 平成29年6月6日（火）〜 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航・機 平成29年9月26日（火）～

11月20日（月） 45日 平成29年11月21日（火）〜 臨時 SECOJ 航・機

※「ＳＥＣＯＪ」とは、（公財）日本船員雇用促進センターのことです。

この講習を受講される場合は「ＳＥＣＯＪ」に直接申込をしてください an ドレス ANドレス 【AOC-2258】 アン ミニドレス 【Andy ＡＮＤＹ】 送料無料 キャバ ドレス キャバドレス

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ご注意 同時に店頭販売をしている為、在庫表示が反映されるタイムラグにより、商品のご注文が出来ても品切れの場合がございます。又、お急ぎの時にはお問い合わせメールにて在庫確認の対応を致します。



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■6級海技士（航海）短期講習 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成29年5月25日（木）～

6月5日（月） 10日 平成29年6月6日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成29年8月24日（木）～

9月4日（月） 10日 平成29年9月5日（火） 臨時 SECOJ 航海 平成29年11月9日（木）～

11月20日（月） 10日 平成29年11月21日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海

申込み・問い合わせ先 ＴＥＬ：０３－３５２３－５９９１（訓練課）

※「ＳＥＣＯＪ」とは、（公財）日本船員雇用促進センターのことです。

この講習を受講される場合は「ＳＥＣＯＪ」に直接申込をしてください。（受講料無料です）

申込み・問い合わせ先 ＴＥＬ：０３－３５２３－５９９１（訓練課）

http://www.secoj.com/

■6級海技士（機関）短期講習 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成29年5月25日（木）～

6月5日（月） 10日 平成29年6月6日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 機関 平成29年8月24日（木）～

9月4日（月） 10日 平成29年9月5日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 機関 平成29年11月9日（木）～

11月20日（月） 10日 平成29年11月21日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 機関

■講習料その他費用 講習種類 受講料 その他費用 別途費用 3級海技士（航海・機関） 154,300円 免許申請費・教本代 免許講習料等 4級海技士（航海・機関） 164,600円 免許申請費・教本代 免許講習料等 5級海技士（航海・機関） 164,600円 免許申請費・教本代 免許講習料等 6級海技士（航海・機関） 123,400円 免許申請費・教本代 免許講習料等

■必要書類（各講習締切日までに提出してください） 申込書 申込書のダウンロードはこちら

申込書のダウンロードはこちら 船員手帳又は乗船履歴が証明できる書類

住民票 （本籍記載のもの） 1通 （試験申請日から1年以内のもの）

（本籍記載のもの） （試験申請日から1年以内のもの） 写真 （3×3ｃｍ） 6枚

（3×3ｃｍ） 現有免状 （海技免状、小型船舶操縦免許証、無線免許証）

（海技免状、小型船舶操縦免許証、無線免許証） 海技士身体検査証明書 証明書のダウンロードはこちら ※4,5級海技士講習の場合、海技士身体検査証明書は必要ありません。 ※身体検査は国土交通省指定の指定医で受診してください。

養成科6級海技士（航海・機関）講習日程

■6級海技士（航海）一種養成講習（4.5ヶ月航海コース） 平成29年度より六級海技士（航海）第一種短期養成4.5ヵ月講習コースを開催いたします。

詳細についてはこちらをご覧ください。 講習期間 備考 ・平成29年4月3日（月）～ 5月9日（火）【座学】 ・平成29年5月10日（水）～ 6月10日（土）【基礎実習】 ・平成29年6月12日（月）～ 7月19日（水）【座学】 ・平成29年7月20日（木）～ 8月20日（日）【社船実習】 航海 平成29年11月1日（水）～（※開講予定） 航海 ※2回目以降につきましては、受講生の申込み状況により順次開講いたします。

■6級海技士（機関）一種養成講習（4.5ヶ月機関コース） 講習期間 備考 平成29年9月1日（金）～ (※開講予定） 機関

※6級海技士一種養成のお申込につきましては、事前に九州海技学院までご連絡頂けますようお願いいたします。

ＴＥＬ：０９６４−５２−２４５１

■6級海技士（航海）二種養成講習（乗船履歴5年以上 6日間） 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成29年5月31日（水）～

6月5日（月） 6日 平成29年6月6日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成29年8月30日（水）～

9月4日（月） 6日 平成29年9月5日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成30年1月10日（水）～

1月15日（月） 6日 2月定期 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成30年3月5日（月）～

3月10日（土） 6日 4月定期 ＪＥＩＳ西日本 航海

■6級海技士（航海）二種養成講習（乗船履歴10年以上 3日間） 講習期間 日数 試験日 定期・臨時 主催 備考 平成29年6月3日（土）～

6月5日（月） 3日 平成29年6月6日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成29年9月2日（土）～

9月4日（月） 3日 平成29年9月5日（火） 臨時 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成30年1月13日（土）～

1月15日（月） 3日 2月定期 ＪＥＩＳ西日本 航海 平成30年3月8日（木）～

3月10日（土） 3日 4月定期 ＪＥＩＳ西日本 航海

※1月、3月の講習は修了後、九州運輸局（博多）の定期試験にて身体検査のみ受験となります。