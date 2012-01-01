【送料無料】　ディースクエアード(DSQUARED2) 　レディース　デニムコットン ライダースジャケット S75AM0238 S39781 039オレンジ【YDKG-tk】【smtb-TK】 AND 時計 IZOD格安販売

大型の灯を消さないためにも宇城市が行っていた事業を継続していく所存です Parker 'Mallory' Print Silk Dress 女性 レディース ドレス パーティー。
新たなＪＥＩＳ西日本九州海技学院を引き続きご愛顧賜ります様社員一同心よりお願い申し上げます。
住所：〒869－3207
熊本県宇城市三角町三角浦1193番地
アクセスはこちら
TEL：0964-52-2451 FAX：0964-52-3041
E-mail：kaigigakuin@jeis-west.jp
営業時間 午前9:00～午後17:30
土曜・日曜・祝日は休業（但し、講習期間中は開業）
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成30年1月10日（水）～
2月7日（水）
|25日
|2月定期
|ＪＥＩＳ西日本
|航・機
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成29年4月10日（月）～
6月5日（月）
|45日
|平成29年6月6日（火）〜
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航・機
|平成29年9月26日（火）～
11月20日（月）
|45日
|平成29年11月21日（火）〜
|臨時
|SECOJ
|航・機
※「ＳＥＣＯＪ」とは、（公財）日本船員雇用促進センターのことです。
この講習を受講される場合は「ＳＥＣＯＪ」に直接申込をしてください an ドレス ANドレス 【AOC-2258】 アン ミニドレス 【Andy ＡＮＤＹ】 送料無料 キャバ ドレス キャバドレス
●イタリアンオレンジカラーのコットンデニムライダースジャケットは、シャープなラインで、ジーンズなどのボトムスとの相性もバッチリです。襟元のデザイナーのロゴメタルもおしゃれです。
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Color オレンジ
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●生産国: イタリア
06-6430-7633
ご注意 同時に店頭販売をしている為、在庫表示が反映されるタイムラグにより、商品のご注文が出来ても品切れの場合がございます。又、お急ぎの時にはお問い合わせメールにて在庫確認の対応を致します。
・お使いのモニターによっては色が違って見えることがあります。
ギフト対応
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|▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
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|
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成29年5月25日（木）～
6月5日（月）
|10日
|平成29年6月6日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成29年8月24日（木）～
9月4日（月）
|10日
|平成29年9月5日（火）
|臨時
|SECOJ
|航海
|平成29年11月9日（木）～
11月20日（月）
|10日
|平成29年11月21日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
※「ＳＥＣＯＪ」とは、（公財）日本船員雇用促進センターのことです。
この講習を受講される場合は「ＳＥＣＯＪ」に直接申込をしてください。（受講料無料です）
申込み・問い合わせ先 ＴＥＬ：０３－３５２３－５９９１（訓練課）
http://www.secoj.com/
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成29年5月25日（木）～
6月5日（月）
|10日
|平成29年6月6日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|機関
|平成29年8月24日（木）～
9月4日（月）
|10日
|平成29年9月5日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|機関
|平成29年11月9日（木）～
11月20日（月）
|10日
|平成29年11月21日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|機関
|講習種類
|受講料
|その他費用
|別途費用
|3級海技士（航海・機関）
|154,300円
|免許申請費・教本代
|免許講習料等
|4級海技士（航海・機関）
|164,600円
|免許申請費・教本代
|免許講習料等
|5級海技士（航海・機関）
|164,600円
|免許申請費・教本代
|免許講習料等
|6級海技士（航海・機関）
|123,400円
|免許申請費・教本代
|免許講習料等
※4,5級海技士講習の場合、海技士身体検査証明書は必要ありません。
※身体検査は国土交通省指定の指定医で受診してください。
平成29年度より六級海技士（航海）第一種短期養成4.5ヵ月講習コースを開催いたします。
詳細についてはこちらをご覧ください。
|講習期間
|備考
|・平成29年4月3日（月）～ 5月9日（火）【座学】 ・平成29年5月10日（水）～ 6月10日（土）【基礎実習】 ・平成29年6月12日（月）～ 7月19日（水）【座学】 ・平成29年7月20日（木）～ 8月20日（日）【社船実習】
|航海
|平成29年11月1日（水）～（※開講予定）
|航海
※2回目以降につきましては、受講生の申込み状況により順次開講いたします。
|講習期間
|備考
|平成29年9月1日（金）～ (※開講予定）
|機関
※6級海技士一種養成のお申込につきましては、事前に九州海技学院までご連絡頂けますようお願いいたします。
ＴＥＬ：０９６４−５２−２４５１
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成29年5月31日（水）～
6月5日（月）
|6日
|平成29年6月6日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成29年8月30日（水）～
9月4日（月）
|6日
|平成29年9月5日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成30年1月10日（水）～
1月15日（月）
|6日
|2月定期
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成30年3月5日（月）～
3月10日（土）
|6日
|4月定期
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|講習期間
|日数
|試験日
|定期・臨時
|主催
|備考
|平成29年6月3日（土）～
6月5日（月）
|3日
|平成29年6月6日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成29年9月2日（土）～
9月4日（月）
|3日
|平成29年9月5日（火）
|臨時
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成30年1月13日（土）～
1月15日（月）
|3日
|2月定期
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
|平成30年3月8日（木）～
3月10日（土）
|3日
|4月定期
|ＪＥＩＳ西日本
|航海
※1月、3月の講習は修了後、九州運輸局（博多）の定期試験にて身体検査のみ受験となります。
|講習種類
|受講料
|その他費用
|6級海技士（航海）一種養成講習
|254,295円
|他に諸経費がかかります ASOS レディース ドレス ワンピース 送料無料 Navy Bardot Metallic Midi Skater Dress。。詳細はお問合せください。
|6級海技士（航海）二種養成
乗船履歴5年以上（6日間講習）
|56,600円
|他に諸経費がかかります。詳細はお問合せください。
|6級海技士（航海）二種養成
乗船履歴10年以上（3日間講習）
|33,700円
|他に諸経費がかかります。詳細はお問合せください。
※4,5級海技士講習の場合、海技士身体検査証明書は必要ありません。
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※身体検査は国土交通省指定の指定医で受診してください。
|レーダー観測者
|航海英語
|機関英語
|消火
|救命
|レーダー•ARPA
シミュレータ
|6月
|6月11日～13日
|6月14日～15日
|6月14日～15日
|6月16日
|6月17日～19日
|6月20日～21日
|9月
|9月7日～9日
|9月10日
|9月11日～13日
|11月
|11月26日～28日
|11月29日～30日
|11月29日～30日
|12月1日
|12月2日～4日
|12月5日～6日
|1月
|1月16日～18日
|1月19日
|1月20日～22日
|2月
|（上級航海英語）
2月13日～22日
|（上級機関英語）
2月13日～20日
|3月
|3月13日～15日
|3月11日～12日
|3月11日～12日
|3月16日
|3月17日～19日
|3月20日～21日
※レーダー•ARPAシミュレータ講習会場は、国立口之津海上技術学校（長崎県）又は
日本サバイバルトレーニングセンター（福岡県）で行います。
※救命講習（実技）の講習会場は日本サバイバルトレーニングセンターにて行います。
|上級航海英語
|上級機関英語
|平成30年2月13日（火）～ 2月22日（木）
|平成30年2月13日（火）～ 2月20日（火）
|講習種類
|受講料
|教本代
|合計
|救命講習
|38,000円
|900円
|38,900円
|消火講習
|9,000円
|440円
|9,440円
|レーダー観測者講習
|10,300円
|460円
|10,760円
|航海英語講習
|9,300円
|1,590円
|10,890円
|機関英語講習
|9,300円
|1,010円
|10,310円
|上級航海英語講習
|26,700円
|1,590円
|28,290円
|上級機関英語講習
|21,700円
|1,010円
|22,710円
|レーダー•ARPAシミュレータ講習※
|36,000円
|460円
|36,460円
※レーダー•ARPAシミュレータ講習会場は、国立口之津海上技術学校（長崎県）又は日本サバイバルトレーニングセンター（福岡県）で行います ラグアンドボーン Rag & Bone レディース ボトムス ジーンズ【Distressed Skinny Jeans】blue Mavi Jeans マヴィ レディース 女性用 ファッション ショートパンツ 短パン Mavi Jeans マヴィ Emily Mid-Rise Relaxed Shorts in Light Boho - Light Boho。
|講習種類
|平成29年8月1日（火）～ 8月7日（月）
|講習種類
|平成29年7月1日（土）～ 7月3日（月）
|平成29年9月15日（金）～ 9月17日（日）
|平成29年12月16日（土）～ 12月18日（月）
|講習種類
|受講料
|教本代及び印紙代等
|合計
|第1級海上特殊無線講習
|0円
|8,440円
|8,440円
|第2級海上特殊無線講習
|46,100円
|6,390円
|52,490円
※「SECOJ」とは、(公財)日本船員雇用促進センターのことです Christin Michaels クリスティンミッシェル レディース 女性用 ファッション ブラウス Christin Michaels クリスティンミッシェル Loiret Blouse - Fresh Aqua/White。この講習を受講される場合は「SECOJ」に直接申込をして下さい マイケル コース レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Plus Size Embellished Neck Drape Tunic】Sapphire。(受講料無料です。)
申込み・問い合わせ先 TEL:03-3523-5991(訓練課)
http://www.secoj.com/
|種別
|船舶
|期間
|資格
|職務
|6級海技士（航海）試験
|総トン数5トン以上の船舶
|2年以上
|-
|船舶の運航
|5級海技士（航海）試験
|総トン数10トン以上の船舶
|3年以上
|-
|船舶の運航
|総トン数20トン以上の船舶
|1年以上
|6級海技士（航海）
|船長又は航海士
|4級海技士（航海）試験
|総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶 NYDJ Petite エヌワイディージェー レディース 女性用 ファッション ジーンズ デニム NYDJ Petite エヌワイディージェー Petite Alina Convertible Ankle in Pampelonne - Pampelonne。総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船
|3年以上
|-
|船舶の運航
|1年以上
|5級海技士（航海）
|船長又は航海士
|3級海技士（航海）試験
|総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船
|3年以上
|-
|船舶の運航
|総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船
|2年以上
|4級海技士（航海）
|航海士
（１等航海士を除く）
|総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 ハロゲン 上着 一般 レディース グレー Halogen(R) Halogen Double Breasted Topper (Regular & Petite)。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶。総トン数200トン以上の丙区城内において従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船
|1年以上
|4級海技士（航海）
|船長又は1等航海士
|近代化船
|6月以上
|船橋当直3級
海技士（航海）
|運航士
|6級海技士（機関）試験又は内燃機関6級海技士（機関）試験
|総トン数5トン以上の船舶
|2年以上
|-
|機関の運転
|5級海技士（機関）試験又は内燃機関5級海技士（機関）試験
|総トン数10トン以上の船舶
|3年以上
|-
|機関の運転
|総トン数20トン以上の船舶
|1年以上
|6級海技士（機関）
|機関長又は機関士
|4級海技士（機関）試験又は内燃機関4級海技士（機関）試験
|出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船
|3年以上
|-
|機関の運転
|1年以上
|5級海技士（機関）
|機関長又は機関士
|3級海技士（機関）試験又は内燃機関3級海技士（機関）試験
|出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において従業する漁船
|3年以上
|-
|機関の運転
|出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において従業する漁船
|2年以上
|4級海技士（機関）
|機関士
（１等航海士を除く）
|出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶
|1年以上
|4級海技士（機関）
|機関長又は
１等機関士
|出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域で従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において授業する漁船
|1年以上
|4級海技士（機関）
|機関長又は
１等機関士
|近代化船
|6月以上
|機関当直3級
海技士（機関）
|運航士
※宿舎のご案内のみを行っており、弊社では予約代行等は行っていませんので、
宿舎のご予約は直接ご本人様でお願いします Karen Kane レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Punch Asymmetric Layered Tank Top。。。
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○一泊三食 4,800円程度（冷暖房費込）
○学院までの距離 徒歩3分～5分程度
○一人部屋
○冷暖房完備
〒869－3207
熊本県宇城市三角町三角浦1289－7
ＴＥＬ：0964－53－1305
○一泊三食 4,800円程度（冷暖房費込）
○学院までの距離 徒歩3分～5分程度
○一人部屋
○冷暖房完備
○自転車貸し出します
〒869－3207
熊本県宇城市三角町三角浦1241－4
ＴＥＬ：0964－53－1727
○一泊三食 4,800円程度（冷暖房費込）
○学院までの距離 徒歩3分～5分程度
○一人部屋
○冷暖房完備
〒869－3207
熊本県宇城市三角町三角浦1298－13
ＴＥＬ：0964－52－2725
○一泊三食 4,800円程度（冷暖房費込）
○学院までの距離 徒歩3分～5分程度
○一人部屋
○冷暖房完備
○自転車貸し出します
○Wi-Fi利用できます
〒869－3207
熊本県宇城市三角町三角浦1081-1
ＴＥＬ：0964－52－4417
http://www.nakagamisou.com/index.html
○一泊三食 4,800円程度（冷暖房費込）
○学院までの距離 徒歩3分～5分程度
○一人部屋
○冷暖房完備