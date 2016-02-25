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エスアールサンツアー XCR 24モデル 【SF16-XCR-DS-LO-AIR 24 TS】 SR SUNTOUR 自転車 サスペンションフォーク 代引手数料無料】 ジャージ パラメヒコ

  3. 自動車運転過失傷害事件で無罪判決獲得

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2016年2月25日 [新着情報]


２０１６年２月２５日、奈良地裁葛城支部で依頼者に無罪判決が言い渡されました。自動車専用道路である南阪奈道路上で、走行中のタクシーから転落した男性に 《》タイトリスト　２０１７　ボーケイ　フォージド　サテン　ＮＳ－ＰＲＯ　モーダス３　ＴＯＵＲ１２０　ウェッジ、依頼者の運転する後続車が接触したというケースで、裁判所は 、、

、事故を予見することも、回避することもできなかったとして、過失を否定したものです。また詳細は別の機会にご報告します。

産経west 201602.27


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投稿日 2017-12-26
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