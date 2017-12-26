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、そんな場合はご相談ください。

症状の程度によっては西洋薬の併用をお勧めする場合もあります。

なお、当院に精神科はありません。

冷え症 現代医学は冷えに対しては、明らかな血管障害がない限り、良い治療手段を持っていません。漢方が最も得意とする病態です。

痛み・しびれ 現代医学的治療をおこなってみたけれど、うまくいかないという場合、漢方は常に適応になる可能性があります。原因のわからない場合には、整形外科、神経内科、脳神経外科と協力して診療いたします。

ヘルペス後疼痛・三叉神経痛 あまり長期にわたっていなければよくなる場合が多いものです。

頭痛 筋収縮性頭痛は良い適応です。片頭痛は最近良い薬が出ていますので、神経内科・脳神経外科と協力して診療しています。

アレルギー性疾患 アレルギーの原因（アレルゲン）を除去する努力が大事ですが、症状が持続する場合には、漢方はかなりの威力を発揮します。アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息には優れた治療効果が知られています。重症の方は耳鼻科あるいは皮膚科と協力して診療いたします。

最近の優れた抗アレルギー薬を用いても効果の乏しい方、副作用が出てしまう方は漢方を考えてみると良いと思います。

消化器疾患 慢性胃炎・食欲不振・精神的な影響の大きい過敏性腸症候群・便秘・下痢など。

重症の方は消化器科と協力して診療いたします。

呼吸器疾患 かぜ症候群・慢性の咳嗽・慢性喘息は漢方で改善される方が多くいます。

気管支拡張症や肺気腫は、重症度に応じて現代医学的な治療と併用いたします。

呼吸器疾患 にきびと老人性掻痒症には良い適応があると思います。蕁麻疹は抗アレルギー薬を併用する場合が多いのですが ランニングシューズ ☆17FW ADJ-CG3361 メンズ (アディダス) LT response adidas BOOST 自転車 ピレッティ スパンエステルロープ12ｍｍ×100ｍ、次第に減量していけます。痒疹、乾癬、白斑はやはり苦労しています。重症例・難治例は皮膚科と協力して診療いたします。

腎泌尿科疾患 腎泌尿器系を検査しても異常がないのに 、小便が近い、下腹部x陰部に疼痛、違和感があるという方に漢方は良いと思います。慢性腎不全に対する有効性も報告されておりますが、当院には透析設備がないため、慢性腎不全は軽症の方だけを対象にしております。

小児科疾患 いわゆる虚弱児は全て適応です。朝起きられなくて学校へ行けない子。発熱を繰り返す子。落ち着きのない子。夜なかなか寝つかない子。夜泣きをする子。これらのお子さんは良い適応と思われます。夜尿症も比較的良いようです。

ただし当院には小児科はありませんので、原因のわからない場合には近隣の小児科をご紹介いたします。弱い子供は漢方で育てましょう。

血液疾患 特発性血小板減少性紫斑病の虚証（やせて元気のないタイプ）には加味帰脾湯（かみきひとう）がよく効きます。実証（太り気味で一見元気そうなタイプ）には苦労しています。重症例は内科と協力して診療いたします。

膠原病疾患 リウマチに良い場合があります。ただし重症例でのステロイド剤の中止は容易ではありません。早い時期に漢方が使えれば良いのですが、炎症の著しい場合には免疫抑制剤などを併用しています。炎症を抑えきれなくてもかぜをひきにくくなる、だるさが改善するなど、全身症状に対する波及効果が期待できます。

耳鼻咽喉科疾患 鼻炎、扁桃炎中耳炎を慢性に繰り返す方は良い適応です。のどが渇く人にも良いようです。水をあまり飲まない人には麦門冬湯（ばくもんどうとう）、水をたくさん飲んでしまう人には白虎加人参湯（びゃっこかにんじんとう）を用いています。