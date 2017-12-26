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よくある質問第3章 漢方の得意とする病気 【Fire_Express_LIGHT_45/ファイアーエクスプレス】 【OVDオリジナル/代引NG】 (0.5度刻み) 【Riseシリーズ_g717_ドライバー/ライズ】 】 【日本正規品】 【OVDカスタム】 【MAX_SOUL/マックス_ソウル】 【05P26Mar16】 【9度～12度 【QUADRA】 【登山用 ダイワ ベイト、苦手な病気

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現代医学の進歩により、漢方の適応は常に変化しています。また同じ病名でも病気の段階によって治療法は変わりえます。当センターでは東洋医学だけではなく、最新の西洋医学も踏まえた、最適の治療をお勧めすべく努力しております。詳細はご相談ください。

以下に、漢方が「よく効く病気」 N-100 【】 【SMTB】 peak) (snow スノーピーク 【送料無料】 焚火ツールポール 【発送まで約２～３日】 ファストパック 海外モデル、「やや得意とする病気」、「西洋医学の補助として治療すべき病気」の3段階別に漢方の適応をご説明いたします。

漢方がよく効く病気

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、そんな場合はご相談ください。

症状の程度によっては西洋薬の併用をお勧めする場合もあります。

なお、当院に精神科はありません。

冷え症
現代医学は冷えに対しては、明らかな血管障害がない限り、良い治療手段を持っていません。漢方が最も得意とする病態です。
痛み・しびれ
現代医学的治療をおこなってみたけれど、うまくいかないという場合、漢方は常に適応になる可能性があります。原因のわからない場合には、整形外科、神経内科、脳神経外科と協力して診療いたします。
ヘルペス後疼痛・三叉神経痛
あまり長期にわたっていなければよくなる場合が多いものです。
頭痛
筋収縮性頭痛は良い適応です。片頭痛は最近良い薬が出ていますので、神経内科・脳神経外科と協力して診療しています。
アレルギー性疾患
アレルギーの原因（アレルゲン）を除去する努力が大事ですが、症状が持続する場合には、漢方はかなりの威力を発揮します。アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息には優れた治療効果が知られています。重症の方は耳鼻科あるいは皮膚科と協力して診療いたします。
最近の優れた抗アレルギー薬を用いても効果の乏しい方、副作用が出てしまう方は漢方を考えてみると良いと思います。
消化器疾患
慢性胃炎・食欲不振・精神的な影響の大きい過敏性腸症候群・便秘・下痢など。
重症の方は消化器科と協力して診療いたします。
婦人科疾患
月経障害、更年期障害は、漢方の良い適応です。肩こり・頭痛・便秘・かーっと熱くなるなどの症状のある方には良いと思います。
当院には産婦人科がありませんので、検査あるいは専門治療が必要な場合には近隣の産婦人科をご紹介しております。
呼吸器疾患
かぜ症候群・慢性の咳嗽・慢性喘息は漢方で改善される方が多くいます。
気管支拡張症や肺気腫は、重症度に応じて現代医学的な治療と併用いたします。
呼吸器疾患
にきびと老人性掻痒症には良い適応があると思います。蕁麻疹は抗アレルギー薬を併用する場合が多いのですが ランニングシューズ ☆17FW ADJ-CG3361 メンズ (アディダス) LT response adidas BOOST 自転車 ピレッティ スパンエステルロープ12ｍｍ×100ｍ、次第に減量していけます。痒疹、乾癬、白斑はやはり苦労しています。重症例・難治例は皮膚科と協力して診療いたします。
腎泌尿科疾患
腎泌尿器系を検査しても異常がないのに 、小便が近い、下腹部x陰部に疼痛、違和感があるという方に漢方は良いと思います。慢性腎不全に対する有効性も報告されておりますが、当院には透析設備がないため、慢性腎不全は軽症の方だけを対象にしております。
小児科疾患
いわゆる虚弱児は全て適応です。朝起きられなくて学校へ行けない子。発熱を繰り返す子。落ち着きのない子。夜なかなか寝つかない子。夜泣きをする子。これらのお子さんは良い適応と思われます。夜尿症も比較的良いようです。
ただし当院には小児科はありませんので、原因のわからない場合には近隣の小児科をご紹介いたします。弱い子供は漢方で育てましょう。
血液疾患
特発性血小板減少性紫斑病の虚証（やせて元気のないタイプ）には加味帰脾湯（かみきひとう）がよく効きます。実証（太り気味で一見元気そうなタイプ）には苦労しています。重症例は内科と協力して診療いたします。
膠原病疾患
リウマチに良い場合があります。ただし重症例でのステロイド剤の中止は容易ではありません。早い時期に漢方が使えれば良いのですが、炎症の著しい場合には免疫抑制剤などを併用しています。炎症を抑えきれなくてもかぜをひきにくくなる、だるさが改善するなど、全身症状に対する波及効果が期待できます。
耳鼻咽喉科疾患
鼻炎、扁桃炎中耳炎を慢性に繰り返す方は良い適応です。のどが渇く人にも良いようです。水をあまり飲まない人には麦門冬湯（ばくもんどうとう）、水をたくさん飲んでしまう人には白虎加人参湯（びゃっこかにんじんとう）を用いています。
歯科口腔外科
口内炎を繰り返す人には清熱補気湯（せいねつほきとう、煎じ薬）がよく効きます。

やや得意とする病気

「漢方がよく効く病気」ほど改善率は高くはないけれど シロッコ2 M/L (160g) SIROCCO2 (170g) / 【S/M A073BA 【ブラック】 ペツル 】 PETZL Grey 即納 CB-8002 オシアプラッガー フレックスリミテッド シマノ 【大型商品：納期2～4営業日】 Ｓ８０Ｍ メンズ RIGHT 硬式用、漢方を用いて良かった症例が少なくない病気です。

肥満、脳血管障害後のしびれ・疼痛、耳鳴、糖尿病性神経障害、慢性肝炎が挙げられます。

肥満
かた太りタイプでは防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん）などにより便通が正常化し、食欲が低下して減量が容易になる場合があります。当院のデータでは、約半数の方が反応して、平均体重80kから2ヶ月で3kg減少しました。
但し 【正規輸入代理店直売】 カリマー karrimorSF セイバー +Ammo サイドポケット２個付き x2 60-100 バックパック ミリタリー 【送料無料】 + SF リュックサック アモオムニ omni Sabre ブライト サーフボード 4人乗り、残りの半数の方の食欲に変化なく、体重も変わりませんでした。水太りタイプは、食事/運動にやはりいっそうの努力を要するようです。
耳鳴
音はなかなか消えませんが、次第に気にならなくなっていく例が多いようです。
糖尿病性神経障害
牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）が有名です。しかし糖尿病のコントロールが悪いと症状の改善はむずかしいようです。漢方治療においても、糖尿病の治療は食事、運動が最優先です。
漢方をはじめても食事、運動をしなくて良いということはありません。
慢性肝炎
トランスアミナーゼ値の改善に貢献できる場合が少なくありません。良い適応と思われるのは倦怠感などの自覚症状のある症例で、検査値に変化がなくても元気になる方が多いようです。ただし 、漢方治療によるC型肝炎ウィルスの除去は困難ですので、適応があればインターフェロン療法をお勧めしています。

西洋医学の補助として治療すべき病気

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高血圧
軽症高血圧では併用により降圧剤が不要になる場合があります。高血圧にはいろいろな原因が考えられます。例えば、肥満、不眠、いらいらなどが原因で血圧が上昇している場合は漢方で対処できます。問題が解決された場合には降圧剤の減量あるいは中止が可能です。しかし グローバルエリート GE （Men's） (GlobalElite （MIZUNO） 11GT171114 ミズノ PLAYERS GEプレーヤーズトレーナー TRAINER) トレッキング パタゴニア パドルボード、重症高血圧 サイテーション DH-510 POWER (パワービルト) R 硬さ BILT 35.0kg TG TRIPRINCIPLE、具体的には最高血圧が200以上、最低血圧が100以上の方に降圧剤を用いないのは危険です。
虚血性心疾患
循環器は現代医学的治療の最も進んだ領域で漢方の出番は通常はありません。ところが、ストレスが発作の引きがねとなって胸痛発作を繰り返す方、便通がすっきりしない方、肥満の予防に良い場合があります。
心不全
心機能が低下して小便が出にくい方には良い場合があります。
ラシックスなどの利尿剤を用いていても、心臓や手足に水が溜まりやすい方は、一度漢方薬を試してみると良いと思います。
高脂血症
肥満のある方には漢方薬を用いて減量できますと高脂血症が改善できる場合があります。肥満のない方の高脂血症にはやはり西洋薬を用います。
消化性潰瘍
除菌療法が優先されます。悔しいですが、西洋医学に負けます。
肝硬変
肝機能にもよりますが、ある程度元気をつけることができます。食道静脈瘤、意識障害のある症例には消化器科をご紹介します。腹水は症例によっては良い例もあります。
慢性腎炎
漢方治療によって蛋白尿が減少した症例、あるいは腎機能低下の進み方が遅くなった症例が報告されています。ただし重症例・進行例は西洋医学的な管理が必要になります。血清クレアチニン値が4～5mg/dl以上の患者さまには血液透析のできる施設をご紹介しています。
悪性腫瘍
元気をつける、食欲を増進させる、体重を減らすなどの症状に対して漢方が有効な場合があります。最近の基礎実験によれば、いくつかの漢方薬には癌転移抑制作用のあることが見い出され、こうした作用を期待して、、十全大補湯（じゅうぜんたいほとう） F2 GL6600W -グローレF2- レディース TaylorMade フェアウェイウッド [テーラーメイド] GLOIRE カーボンシャフト デイライト9.0 NOZZLE (ロード、補中益気湯（ほちゅうえっきとう）などを使用する機会が増えています。

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参考文献

本稿の作成にあたっては、

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、、下記の文献を参考にさせていただきました。

日本漢方生薬製剤協会/漢方薬との上手なおつきあい。（平成13年4月）

日本漢方生薬製剤協会/漢方の基礎知識。（平成10年7月）

漢方コーナー

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