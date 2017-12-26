〒314-0343 茨城県神栖市土合本町1丁目9108番地2
現代医学の進歩により、漢方の適応は常に変化しています。また同じ病名でも病気の段階によって治療法は変わりえます。当センターでは東洋医学だけではなく、最新の西洋医学も踏まえた、最適の治療をお勧めすべく努力しております。詳細はご相談ください。
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症状の程度によっては西洋薬の併用をお勧めする場合もあります。
なお、当院に精神科はありません。
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肥満、脳血管障害後のしびれ・疼痛、耳鳴、糖尿病性神経障害、慢性肝炎が挙げられます。
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参考文献
本稿の作成にあたっては、
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日本漢方生薬製剤協会/漢方薬との上手なおつきあい。（平成13年4月）
日本漢方生薬製剤協会/漢方の基礎知識。（平成10年7月）