（50音順）
|青木瀬令奈
|青山 加織
|東 浩子
|穴井 詩
|アン ソンジュ
|イ ナリ
|イ ボミ
|飯島 茜
|一ノ瀬優希
|井上 沙紀
|@岩﨑 美紀
|岩橋 里衣
|上田 桃子
|大出 瑞月
|大江 香織
|大西 葵
|大山 志保
|岡山 絵里
|小野 祐夢
|表 純子
|柏原明日架
|金田久美子
|川岸 史果
|川﨑 志穂
|川満陽香理
|姜 秀衍
|カン ヨウジン
|鬼頭 桜
|木戸 愛
|工藤 遥加
|香妻 琴乃
|小橋絵利子
|小林咲里奈
|小宮満莉花
|権藤 可恋
|サイ ペイイン
|酒井 美紀
|ささきしょうこ
|佐藤のぞみ
|@シエラ・ブルックス
|下川めぐみ
|新海 美優
|ジョン ジェウン
|全 美貞
|鈴木 愛
|セキ ユウティン
|高木 萌衣
|髙橋 恵
|宅島 美香
|竹内 美雪
|武尾 咲希
|@立松 里奈
|辻 梨恵
|土田沙弥香
|テレサ・ルー
|永井 花奈
|永峰 咲希
|成田美寿々
|西木裕紀子
|西山ゆかり
|服部 真夕
|濱田 茉優
|原 江里菜
|馬場ゆかり
|パン イェンホン
|比嘉真美子
|平野 ジェニファー
|蛭田みな美
|P.チュティチャイ
|フェービー・ヤオ
|福嶋 浩子
|福田 真未
|福田 裕子
|藤崎 莉歩
|藤田 さいき
|藤田 光里
|藤本 麻子
|古屋 京子
|ベイブ・リュウ
|@ベイリー・ターディー
|ペ ヒギョン
|堀 琴音
|前田 陽子
|松森 彩夏
|松森 杏佳
|三ヶ島かな
|森 美穂
|森井 菖
|森田 遥
|諸見里しのぶ
|柳澤 美冴
|山田 成美
|大和笑莉奈
|ユン チェヨン
|葭葉 ルミ
|笠 りつ子
|若林舞衣子
|渡邉 彩香
※2017年6月27日現在
※＠:アマチュア
※出場選手は変更になる場合がございます 【glamb(グラム)】GB17WT-SH01-Quotes check SH-クオーツチェックシャツ- ナイキ メンズ ボトムス・パンツ ショートパンツ【Nike HBR Basketball Shorts】University Red/University Red/Black。あらかじめご了承ください。。