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@岩﨑　美紀 　岩橋　里衣 　上田　桃子 　大出　瑞月 　大江　香織
　大西　葵 　大山　志保 　岡山　絵里 　小野　祐夢 　表　　純子
　柏原明日架 　金田久美子 　川岸　史果 　川﨑　志穂 　川満陽香理
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　サイ　ペイイン 　酒井　美紀 　ささきしょうこ 　佐藤のぞみ @シエラ・ブルックス
　下川めぐみ 　新海　美優 　ジョン　ジェウン 　全　　美貞 　鈴木　　愛
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　武尾　咲希 @立松　里奈 　辻　　梨恵 　土田沙弥香 　テレサ・ルー
　永井　花奈 　永峰　咲希 　成田美寿々 　西木裕紀子 　西山ゆかり
　服部　真夕 　濱田　茉優 　原　江里菜 　馬場ゆかり 　パン　イェンホン
　比嘉真美子 　平野　ジェニファー 　蛭田みな美 　P.チュティチャイ 　フェービー・ヤオ
　福嶋　浩子 　福田　真未 　福田　裕子 　藤崎　莉歩 　藤田　さいき
　藤田　光里 　藤本　麻子 　古屋　京子 　ベイブ・リュウ @ベイリー・ターディー
　ペ　ヒギョン 　堀　　琴音 　前田　陽子 　松森　彩夏 　松森　杏佳
　三ヶ島かな 　森　　美穂 　森井　　菖 　森田　　遥 　諸見里しのぶ
　柳澤　美冴 　山田　成美 　大和笑莉奈 　ユン　チェヨン 　葭葉　ルミ
　笠　りつ子 　若林舞衣子 　渡邉　彩香

 ※2017年6月27日現在
 ※＠:アマチュア
 ※出場選手は変更になる場合がございます 【glamb(グラム)】GB17WT-SH01-Quotes check SH-クオーツチェックシャツ- ナイキ メンズ ボトムス・パンツ ショートパンツ【Nike HBR Basketball Shorts】University Red/University Red/Black。あらかじめご了承ください。。

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