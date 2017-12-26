 >  >  > 年末ポイント5倍還元セール！日東工業 S16-3513盤用キャビネット露出形 屋内用 鉄板ベース 色ライトベージュ

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社会福祉法人
柏市社会福祉協議会
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〒277-0005
千葉県柏市柏5丁目11番8号
介護予防センターいきいきプラザ
TEL.04-7163-9000
FAX.04-7163-9300
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福祉資金貸付
   
【問合せ】総務課　かしわ福祉権利擁護センター
　　　　　総合相談支援担当　電話：０４－７１６３－１２３４ （事務所案内
 

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福祉資金貸付
 
低所得世帯を対象に一時的に資金をお貸しする柏市社会福祉協議会独自の貸付制度です。
貸付の種類は「一般貸付」「特別貸付」「交通費貸付」の３種類があります。
それぞれの貸付対象・貸付要件等の詳細は下記のリンクを参照してください。
相談が込み合う場合もありますので、まずはお電話でお問い合わせください。
 

生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付
 
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資金の使途に応じ 河村電器 EL2D 7360-4 enステーション EL2D、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の４種類の資金があります。

それぞれの貸付対象・貸付要件等の詳細は下記のリンクを参照してください。
相談が込み合う場合もありますので YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建 外付型[透明4mm+合わせ透明7mm]：[幅1812mm×高503mm]【YKKアルミサッシ】【防犯フィルム】【合わせガラス】【2重ガラス】 、

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