「おつり貯金」や「空き枠貯金」ができるのは、住信SBIネット銀行のVisaデビッドカードだけですか？
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当初は、住信SBIネット銀行が発行するVisaデビッドカードのみとなります。今後、様々なクレジットカードでも貯金ができるようにしていきます。
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