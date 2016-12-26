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「おつり貯金」や「空き枠貯金」ができるのは、住信SBIネット銀行のVisaデビッドカードだけですか？

finbee
更新

当初は、住信SBIネット銀行が発行するVisaデビッドカードのみとなります。今後、様々なクレジットカードでも貯金ができるようにしていきます。

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