 >  >  > アンダーアーマー メンズ パーカー＆スウェット アウター Men's Under Armour Waffle Popover Hoodie Midnight Navy/Midnight Navy/Steel

2017.04.10 GENERATIONS from EXILE TRIBE『太陽も月も』サイン入りポスタープレゼントキャンペーン詳細決定!





4/12(水)発売のGENERATIONS from EXILE TRIBEのニュー・シングル『太陽も月も』のリリースを記念し、メンバー全員のサイン入りポスタープレゼントキャンペーンを実施いたします!

ご応募頂いた方の中から抽選で10名さまにプレゼント!

以下の応募詳細をよくお読み頂き、ぜひご応募ください!

●応募方法

『太陽も月も』商品の帯に印刷されているバーコード部分を切り取り、はがれないようにハガキに貼り、以下の必須記入事項をご記載の上ご応募ください。

※ハガキ1枚につき1口(バーコード1枚)の応募とさせて頂きます。※バーコードのコピーは無効とさせて頂きます t シャツ トップス tシャツ カットソー メンズファッション。

●応募宛先

〒106-6037

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー37階

エイベックス・エンタテインメント㈱

GENERATIONS from EXILE TRIBE「太陽も月も」キャンペーン係 宛

●必須記入事項

・発送先の郵便番号とご住所

・お名前とフリガナ

・電話番号

・年齢

・性別

●キャンペーン対象商品

2017年4月12日発売 シングル

GENERATIONS from EXILE TRIBE『太陽も月も』

・RZCD-86345/B (CD+DVD) ¥1,800+税

・RZCD-86346 (CD ONLY) ¥1,000+税

※どちらの形態のバーコードでもご応募いただけます

●応募締切

2017年4月17日(月)当日消印有効

【ご応募の前に必ずお読みください】

※お1人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ1枚につき1口までとさせていただきます DOUBLE STEAL Shorder Line B.D Shirt ダブルスティール【送料無料】。

※応募は日本国内に在住の方で、賞品のお届け先が日本国内の方に限らせて頂きます コロンビア メンズ シャツ トップス Columbia Men's Terminal Tackle Heather LS Shirt Blue Heron Heather / Dark Banana。

※応募にかかる送料はお客さまのご負担となります。

※次の場合はいずれのご応募も無効となりますのでご注意ください FRANK LEDER(フランクリーダー)/ GREY/BLACK HERRINGBONE WOOL JACKET +FISH SKIN -(99)BLACK-。

・1枚のハガキでの複数口のご応募がなされている場合

・必要事項に記載不備、虚偽記載等のある場合

・住所不明、連絡不能等の理由により賞品の発送ができない場合

※応募後の賞品お届け先の住所変更はお受け出来ません Fred Perry メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Dark olive Field Jacket In Dark Green。

※お送り頂いた応募ハガキ等は返却出来ません。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。賞品は2017年5月中の発送予定です





■トップスサイズ 単位(cm)

USサイズ｜胸囲(cm)

XS(32-34in)｜84

S(34-36in)｜88

M(36-38in)｜94

L(38-40in)｜100

XL(42-44in)｜106



■ブランド

Under Armour (アンダーアーマー)



■商品名

Men's Under Armour Waffle Popover Hoodie



■ こちらの商品は米国・ヨーロッパからお取り寄せ商品となりますので、お届けまで10日から2週間前後お時間頂いております。

■ お届けの商品は一枚目のお色になります。２枚目以降は参考画像となる場合がございます。

■ 各ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合がございます。

■ あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。

■ 店内全品【送料無料】です！（※沖縄・離島は別途送料3,240円がかかります）



サイズ S M L XL

10日前後で発送予定（土日祝日除く）

※諸事情により賞品の発送が多少遅れる場合もございます タトラス アール TATRAS-R PELUGIA ペルージャ ネイビーカラー 綾織りのはっきりとした線が浮かぶ ラクーンファー付きN-2B ミリタリーダウンジャケット。※賞品の内容は都合により変更になる場合がございます。※当選結果および応募締切後のお問い合わせへのご対応は一切出来ません テッドマン A-2 フライトジャケット 馬革 tedman エフ商会 メンズ レザージャケット ta2-200 こげ茶 新品 Daniele Alessandrini メンズ CLOTHING 送料無料 White Men's White Cotton Shirt。※当選の権利の他人への譲渡、換金、変更、賞品の交換、返品等は出来ません。※本キャンペーンでご記入頂いた個人情報は、抽選ならびにプレゼントの発送でのみ用います。

Updated on 2017-12-26

。その利用が終了した場合、応募ハガキは当社が責任を持って再生不可能な形式で速やかに廃棄いたします。

【お問い合わせ】

エイベックス カスタマーサポート

0570-064-414(受付時間:平日11:00～18:00)



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2017/4/12（水）release!!

GENERATIONS from EXILE TRIBE

『太陽も月も』

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＜商品形態＞

【CD+DVD】 RZCD-86345/B ￥1,800(本体価格)＋税





【CD ONLY】 RZCD-86346 ￥1,000(本体価格)＋税





【収録内容】

[CD]※2形態共通

1.太陽も月も

2.Togetherness

3.太陽も月も (Instrumental)

4.Togetherness (Instrumental)

Special bonus track PIERROT (English Version)



[DVD]※CD+DVDのみ

・太陽も月も (Music Video)

