 >  >  > アンダーアーマー メンズ パーカー＆スウェット アウター Men's Under Armour Waffle Popover Hoodie Midnight Navy/Midnight Navy/Steel

4/12(水)発売のGENERATIONS from EXILE TRIBEのニュー・シングル『太陽も月も』のリリースを記念し、メンバー全員のサイン入りポスタープレゼントキャンペーンを実施いたします!
ご応募頂いた方の中から抽選で10名さまにプレゼント!
以下の応募詳細をよくお読み頂き、ぜひご応募ください!
●応募方法
『太陽も月も』商品の帯に印刷されているバーコード部分を切り取り、はがれないようにハガキに貼り、以下の必須記入事項をご記載の上ご応募ください。
●応募宛先
〒106-6037
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー37階
エイベックス・エンタテインメント㈱
GENERATIONS from EXILE TRIBE「太陽も月も」キャンペーン係 宛
●必須記入事項
・発送先の郵便番号とご住所
・お名前とフリガナ
・電話番号
・年齢
・性別
●キャンペーン対象商品
2017年4月12日発売 シングル
GENERATIONS from EXILE TRIBE『太陽も月も』
・RZCD-86345/B (CD+DVD) ¥1,800+税
・RZCD-86346 (CD ONLY) ¥1,000+税
※どちらの形態のバーコードでもご応募いただけます
●応募締切
2017年4月17日(月)当日消印有効
【ご応募の前に必ずお読みください】
※お1人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ1枚につき1口までとさせていただきます DOUBLE STEAL Shorder Line B.D Shirt ダブルスティール【送料無料】。
※応募は日本国内に在住の方で、賞品のお届け先が日本国内の方に限らせて頂きます コロンビア メンズ シャツ トップス Columbia Men's Terminal Tackle Heather LS Shirt Blue Heron Heather / Dark Banana。
※応募にかかる送料はお客さまのご負担となります。
※次の場合はいずれのご応募も無効となりますのでご注意ください FRANK LEDER(フランクリーダー)/ GREY/BLACK HERRINGBONE WOOL JACKET +FISH SKIN -(99)BLACK-。
・1枚のハガキでの複数口のご応募がなされている場合
・必要事項に記載不備、虚偽記載等のある場合
・住所不明、連絡不能等の理由により賞品の発送ができない場合
※応募後の賞品お届け先の住所変更はお受け出来ません Fred Perry メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Dark olive Field Jacket In Dark Green。
※お送り頂いた応募ハガキ等は返却出来ません。
※当選発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。賞品は2017年5月中の発送予定です
■トップスサイズ 単位(cm)
USサイズ｜胸囲(cm)
XS(32-34in)｜84
S(34-36in)｜88
M(36-38in)｜94
L(38-40in)｜100
XL(42-44in)｜106
■ブランド
Under Armour (アンダーアーマー)
■商品名
Men's Under Armour Waffle Popover Hoodie
■こちらの商品は米国・ヨーロッパからお取り寄せ商品となりますので、お届けまで10日から2週間前後お時間頂いております。
■お届けの商品は一枚目のお色になります。２枚目以降は参考画像となる場合がございます。
■各ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合がございます。
■あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。
■店内全品【送料無料】です！（※沖縄・離島は別途送料3,240円がかかります）
|サイズ
|10日前後で発送予定（土日祝日除く）
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【お問い合わせ】
エイベックス カスタマーサポート
0570-064-414(受付時間:平日11:00～18:00)
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2017/4/12（水）release!!
GENERATIONS from EXILE TRIBE
『太陽も月も』
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＜商品形態＞
【CD+DVD】 RZCD-86345/B ￥1,800(本体価格)＋税
【CD ONLY】 RZCD-86346 ￥1,000(本体価格)＋税
【収録内容】
[CD]※2形態共通
1.太陽も月も
2.Togetherness
3.太陽も月も (Instrumental)
4.Togetherness (Instrumental)
Special bonus track PIERROT (English Version)
[DVD]※CD+DVDのみ
・太陽も月も (Music Video)