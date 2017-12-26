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淡路島（南あわじ市・洲本市・淡路市）でインプラント治療、歯周病治療、審美歯科治療を行っている歯科医院です。
ご予約・受付番号　0799-44-3303


１，治療内容の説明　Informed Consent

皆様に安心して歯科治療を受けて頂き 、一生ご自分の歯で健康な食生活を送って頂きたいと考えております。そのために各種検査を行い現在のお口の状態の詳しい情報をお伝し、治療方法についても皆様のご希望にそった提案をさせていただき一緒に考えていきます。
クリニックコンシェルジュが皆様のお手伝いをさせていただきます。

２，個人情報の保護　Privacy Policy

私たちは個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。歯科医院での個人情報といわれるものには、問診票、、診療録 、検査記録、レントゲン写真、口腔内写真、歯型模型処方箋、紹介状などがあります。かわだ歯科ではそのような個人情報を慎重かつ適正に取り扱っております。このような情報が外部に流出することは一切ございませんので安心して治療をお受け下さい。

３，感染予防対策 Infection Control

私たちは様々な感染予防対策をとっております。歯科医院では血液や唾液に接触する機会が多く、治療で使用する器具・機材の滅菌、消毒は必須です。またできる限り使い捨て（ディスポーザブル）器具を使用します。また、使用する水、空気などにも対策を施し大学病院レベルの環境を維持しております。安心して治療をお受け下さい。

４，歯科用CT　Dental X-ray

歯科治療上、レントゲン撮影は欠かせません。撮影では放射線を受けることになります。しかし、

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かわだ歯科は淡路島（南あわじ市・洲本市・淡路市）でインプラント治療、歯周病治療、審美治療、、、アンチエイジングに取り組んでいる歯科医院です since 2009-10-03 / Copyright ©【送料無料】シシクＳＩＳＩＫＵアドクライスUWK-300 シシク スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪 固定 300径 (UWK300) All Rights Reserved.【送料無料】シシクＳＩＳＩＫＵアドクライスUWK-300 シシク スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪 固定 300径 (UWK300) All Rights Reserved. 2009 kawada-dental.com All Rights Reserved.



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