4415 秋冬用ジャケット ビッグボーン（BIGBORN）作業服・作業着【メーカーカタログより50％OFF＋社名刺繍無料】M～5L ポリエステル74％・綿26％ 【新作】 Shirt LEDER専門店舗です！

神戸・六甲アイランドにある女子学生専用マンション。 。神戸女子学生会館は、はじめての一人暮らしをサポートします。

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品質が完璧4415 秋冬用ジャケット ビッグボーン（BIGBORN）作業服・作業着【メーカーカタログより50％OFF＋社名刺繍無料】M～5L ポリエステル74％・綿26％ 【新作】 Shirt LEDER

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運行日と時刻表について。

  • 平成29年1月10日からの時刻表です。
  • 利用期間は平日のみ運行
    （土・日・祝と各大学の夏季・冬季・春季休校期間は運行しません）
  • 運賃は無料です。

ポートアイランド内の各大学便≪時刻表≫

  • 行き第１便は三宮に2カ所止まります。

    。。。

神戸大学（各学部経由）・神戸松蔭女子学院大学便≪時刻表≫

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〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中7丁目1番地6　TEL.078-857-8388
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