斬新なブランクスデザイン、ガイドセッティングの融合が生み出す１３メバル＆ライトゲームロッド 「GlamourRockFishシリーズ」は、その強烈な高感度・高操作性、そして繊細さとパワフルのベストバランスで、発売以来メバル＆ライトゲームロッドの最高峰として輝き続け、強力なアドバンテージでアングラーをサポートしてきました。2006新春リリースした「TR68strange」「TR74electro」「TR83deep」では、テスターにLEON（加来）氏を迎え、膨大なデータとテストの末、より専門的で更に研ぎ澄まされた高性能ロッドを誕生させ、メバル＆ライトゲームロッドの世界観を激変。そしてメバルだけでなくアジ、ヒラメ、カサゴ、ハタ、シーバス他…ソルティライトゲームのゲーム性、興奮を更に高めました。Glamour Rock Fishシリーズの系譜を継ぐTXシリーズはNEW STANDARDとしてSIMPLE＆大胆な進化＆深化を続けます。その新たな舞台／フィールドでは、よりマニアックにシチュエーションを特化したライトゲームロッドとして各ラインナップを充実していくTXシリーズ。港湾部をより軽快に、より繊細に攻め、東京湾などのminimaru尺メバルゲームでの操作性、取り回し、パワーも考慮したTX63M&60MH、PE専用のライトゲームロッドTX83PEspecial等ー・・・BREADEN独自のブランクステーパー、ストイックなまでのガイドセッティングでライトゲームロッドシーンをよりシリアスにします。※掲載している商品の画像は代表画像を表示しています。また実物と色が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。Length：6'3" Section：1&Handle Closed Length ：1,680mm Lure Wt.(Max) ：0.3～6g Line：1.5～4lb Rod Wt.(g)：88.5

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ブリーデン グラマーロックフィッシュ ＴＸ－６３Ｍ リュックサック (JACKALL) Advanced

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