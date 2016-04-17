【旅行記5】シアトルの夜景はスペースニードルがおすすめ
今回はシアトル観光の後半になります。前回記事はこちら
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パイク・プレイス・マーケットを後にし、歩いて向かった先はこちらの大きな建造物。
シアトルのランドマークにもなっているスペースニードル（Space Needle）です。ただその前に、隣のチフーリ・ガーデン・アンド・ガラス（Chifuly Garden and Glass）という隣にあるガラス美術館へ向かいます。通常だと入場料（大人）がそれぞれ$22+$22で$44のところが、二つセットのチケットを買うと$36で入る事ができます。どちらのチケット売り場でも買う事が可能です。
Chifuly Garden and Glassは有名なガラスアーティスト、デール・チフーリさんの作品を多数展示した美術館です。2012年にシアトルセンターにオープンしました。外観の写真取るのを忘れてしまったので見たい方は公式ホームページでどうぞ(^^;)
中に入り、まずは小さめの作品が置いてあるギャラリーを見学。
ガラスっていうと小樽のガラス工芸品位しか見た事がないのですが、色々な色が出せるんですね。とても綺麗です。
絵画のような作品も リブレ（LIVRE） ＢＪ（ビージェイ） ダイワＢ１用 左右共通 １０２－１１０ｍｍ ＴＩＧ（チタン×ゴールド） BJ-102DB1-TIG。
続いてガラスハウスへ向かいます。かなり大きな建物の天井にガラスで出来た花が飾られています。
スペースニードルとセットで。
すぐ隣には庭園もありました Vhf 8' Antenna ホワイト ナイロン (海外取寄せ品)。
そしてこちらがこれらの作品を作ったチフーリさん。
美術館は心が落ち着いてとても良いですね 【N】campagnolo(カンパニョーロ) ホイール BORA ONE (ボーラ ワン) 35 TU F/R HG〈前後セット〉／WH15-BOTFRX1135。
心が洗われたところで、続いてスペースニードルに向かいます。チケット購入後、エレベーターに乗って最上階へ。高さは１８４ｍあります。
そしてこちらが展望台からとったシアトル市街の写真。
展望台が外にあるんですが、かなり寒くて手が震えてしまい、他の写真はちゃんと取れてませんでした、残念･･･(^^;) ３６０度のパノラマになっていて、市内全域を見渡すことができます。昼間も見たかったなぁ～ ミムゴ MG-CH243B Bambina バスケット付三輪自転車 次回入荷予定：12月初旬～中旬頃。
内部はこんな感じで、ほかにカフェやレストランもあります。
カフェでコーヒーを飲んで一休みしたところで、歩きっぱなしの一日だったせいか、かなり疲れてしまっていたのでホテルに戻ることにしました。
途中、お洒落な映画館を発見。
ホテルに戻った後は、寒さと疲れでベッドにダイブしてそのまま少し仮眠。列車内で３０分ほど寝たとはいえ、前日の夜中から動き通しはさすがに堪えました(-_-;)
そんなこんなしていると２１時を回り、何か食べないとということで、体を奮い起こして近くのレストランを検索 エントリー＆お店で受取りでポイント3倍[ブリヂストン]ステップクルーズ デラックス チェーンドライブ [SC7TP] 27インチ 3段変速 オートライト シティサイクル。時間が時間だけに閉まってる所が多かったんですが、近くでまだやっているステーキハウスを見つけそこに決定（RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE ）。
こちらが注文したステーキ。写真じゃ分かりづらいですが、１６オンス（約４５０ｇ）もあります。。
中は好みのミディアムレア(^^)
本場アメリカの本格ステーキはとてもお肉感満点のステーキでした（謎）。ちょっと高かったけど、美味しかったので満足！
東京にも一店舗出店しているらしいので、興味ある方は是非お試しください グレゴリー バックパック レディース ジェイド38 GREGORY JADE 38 684291761 684031761 684281761 684294845 684034845 684284845 684294848 684034848 684284848 38L JADE38L 国内正規品。
この日はこの後ホテルに戻って就寝。次回はビクトリアに向かいます！
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