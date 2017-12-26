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2017-12-26
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事務所利用/SOHO利用可能です！
周辺には
【ショッピングセンター】
・ユナイテッドアローズ原宿本店ウィメンズ館 433m
・ジーンズメイト竹下通り店 444m
・Vermeerist BEAMS 460m
【スーパー】
・オーケーディスカウントスーパーマーケット千駄ヶ谷店 219m
・ミニコープ千駄ヶ谷店 242m
・まいばすけっと神宮前2丁目商店街店 462m
【コンビニ】
・ミニストップ千駄ヶ谷3丁目店 115m
・サンクス渋谷千駄ヶ谷店 118m
・セブンイレブン原宿外苑店 152m
【ドラッグストア】
・マツモトキヨシ原宿竹下通り店 470m
【飲食店】
・フレッシュネスバーガー千駄ヶ谷店 115m
・オリジン弁当千駄ケ谷店 160m
・すき家北参道駅南店 204m
【病院】
・医療法人社団オリンピア会オリンピア眼科病院 461m
【郵便局】
・渋谷神宮前郵便局 442m
・渋谷千駄ヶ谷郵便局 494m
【図書館】
・渋谷区立中央図書館 323m
【署・交番】
・原宿署 412m
などが御座います。
|賃料
|管理費
|6,000円
|敷金/礼金
|1ヶ月/1ヶ月
|料金・その他
|－
|間取り
|1LDK
|広さ
|28.05m2
|築年月
|2015/11
|方位
|北
|設備
|エアコン/室内洗濯機置場/シューズボックス/宅配ボックス/バストイレ別/浴室乾燥機/シャワートイレ/独立洗面/シャンプードレッサー/システムキッチン/ガスコンロ対応/オートロック/TVインターフォン/インターネット/BS/CS/CATV/照明/フローリング/クローゼット/駅近/コンビニ近/2階以上/角部屋
|交通
|JR山手線原宿駅 徒歩7分
東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩4分
|所在地
|渋谷区千駄ヶ谷3-
|備考
|－
|取引態様
|媒介
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