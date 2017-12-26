ESCADA レディース シャツ ブラウス 送料無料 fantasy Wool Cardigan Skinny ジーンズ and

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質問
インターネット共有の設定（Windows7）
お問い合わせ分類
設定・マニュアル・トラブル
対象のサービス
マイIP（PPTP版）
マイIP（PPTP/L2TP版）
マイIP ソフトイーサ版

答え

Windows7の「インターネット共有」を使い、複数の端末でマイIP・マイIPソフトイーサ版の固定IPアドレスで接続する方法です 。
WindowsXPの場合はこちら、MacOSXの場合はこちらMARIA GRAZIA SEVERI レディース DRESSES 送料無料 Pastel pink Short dress をご覧ください。

Windows8でのインターネット共有の動作確認はできておりません。動作が確認できているのは、Windows7/XPもしくはMacOSX10.6以上のみとなります。。

インターネット共有の設定を行う前に、マイIPの接続設定は事前に完了させておいてください。

有線（LAN）接続でインターネット共有する場合
無線（Wi-Fi）接続でインターネット共有する場合
の2つの設定方法があります。

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有線（LAN）接続でインターネット共有する場合

下記のようなネットワーク構成を前提としております。（パソコンAは、WiFi対応で、LANポートが必要。ハブで複数台接続も可）



1.コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」をクリックします。


2.「ネットワークと共有センター」をクリックします。


3.「アダプターの設定の変更」をクリックします。


4.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版のネットワークアイコンを右クリックしてプロパティを開きます。

下記のように「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおして接続を許可する」にチェックしてください。



以上で設定は完了です。

5.インターネット共有する端末とLANケーブルで繋ぎ、マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版の接続を開始してください。
これでパソコンAとB共に固定IPアドレスで接続できます。

下記サイトでパソコンA・B共に割り当てられた固定IPアドレスが表示できれば接続成功となります。
http://info.interlink.or.jp/support-tool/r.cgi

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無線（Wi-Fi）接続でインターネット共有する場合

下記のようなネットワーク構成を前提としております。（パソコンAは、WiFi対応で、LANポートが必要）



まずインターネット共有を有効にします。

1.コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」をクリックします アドレイン ラエ レディース ワンピース トップス Adelyn Rae Ruffle Choker Dress Black。


2.「ネットワークと共有センター」をクリックします Dorothy Perkins レディース Dresses 送料無料 rose SHOWCASE BELLE PROM - Cocktail dress / Party dress - peach。


3.「アダプターの設定の変更」をクリックします。


4.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版のネットワークアイコンを右クリックしてプロパティを開きます。

下記のように「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおして接続を許可する」にチェックしてください。



次に、Wi-Fiのアクセスポイントを設定します。

5.「コントロールパネル」＞「ネットワークとインターネット」＞「ネットワークと共有センター」と開き、左にある「ワイヤレス ネットワークの管理」をクリックします。

※ワイヤレスアダプタが有効になっていないと、左のメニューにリンクは表示されません セクシー ストラップレス シフォン ビーズ パーティー イブニングドレス ワンピース 赤。表示されない場合、アダプタが有効になっているかご確認ください。

6.「追加」をクリックします。


7.「アドホックネットワークを追加します」をクリックします。




8.「次へ」をクリックします 大きいサイズ レディース アウター チェスターコート ロング丈コート ロング丈 スリット入り 春服 秋服 冬服 春 秋 冬 羽織り物 上着 シンプル 無地 オススメ 通販 人気 即納 ぽちゃかわ 大きな 大 LL 2L 3L 4L 5L XL XXL LLサイズ 13号 15号 17号 19号 チャコール￢。


9.ネットワーク名を作成する画面になります。下記の通り入力してください 【送料無料】セーラーカラーミドル丈コート・全2色・t46646 レディース【jk】【ロングアウター】【ハイホリHIHOLLI】。

ネットワーク名 任意で入力します。 例）MY-NETWORK
セキュリティの種類 任意で入力します。
セキュリティ キー 任意で入力します。※WEPの場合、パスワードは5文字もしくは13文字になります。
このネットワークを保存します チェックをONにします。



iPhoneなどのスマートフォンを接続する場合は、セキュリティの種類を「WEP」としてください。

10.設定の確認画面になります。ネットワークの名前とセキュリティキーを確認して、「閉じる」をクリックします。


以上で設定は完了です。

11.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版の接続を開始してください。

スマホなどからWi-Fiを検索すると、下記のように作成したネットワーク名のWi-Fiが表示されます。パスワードを入力して接続してください。


下記サイトで割り当てられた固定IPアドレスが表示できれば接続成功となります。
http://info.interlink.or.jp/support-tool/r.cgi


インターネット共有のトラブルシューティング
インターネット共有の設定時に接続できない等のトラブルがあった際は、下記を確認ください。

・WLAN AutoConfigの起動を確認
「コントロールパネル」＞「システムとメンテナンス」＞「管理ツール」＞「サービス」を開き、「WLAN AutoConfig」が開始されているか確認してください。 開始されいない場合は、ダブルクリックして「開始」をクリックし、スタートアップを「自動」としてください。


・IPv6の無効にする
マイIPおよびネットワーク設定画面からIPv6のチェックを外してください。


・Windowsファイヤーウォールを無効にする
こちらスケッチャーズ 靴 シューズ 一般 レディース ブラック SKECHERS SKECHERS KIDS Skech Appeal 81826L (Little Kid/Big Kid) Vince Camuto Specialty Size レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Rich Black Petite Extend Shoulder V-Neck Mix Media Textured Top を参考にファイヤーウォールを無効にしてください。

・接続が成功したにも関わらず固定IPアドレスが表示できない場合は、下記をご覧ください。
＞＞マイIPで、接続しても割り当てられたIPアドレスにならない。
＞＞マイIPソフトイーサ版で、接続しても割り当てられたIPアドレスにならない。

 

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