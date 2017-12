 >  >  > 【ヤマト運輸で厳重梱包配送！】ライオンズ・トゥース　カンタベリー　シャルドネ　[2015]　ピラミッド・ヴァレー・ヴィンヤーズ　＜白＞　＜ワイン／ニュージーランド＞【■20916901703】　※即刻お取り寄せ品！欠品の際はご連絡します！

正誤表とパッチ

日の出から正午までの正誤表はこんな感じ

元のプログラム 正解(刻) 正解(十二支と時) 明け六ツ 明け六ツ 卯の刻三つ時 卯の刻二つ時 卯の刻四つ時 卯の刻三つ時 明け六ツ半 辰の刻一つ時 卯の刻四つ時 辰の刻二つ時 朝五ツ 朝五ツ 辰の刻三つ時 辰の刻二つ時 辰の刻四つ時 辰の刻三つ時 朝五ツ半 巳の刻一つ時 辰の刻四つ時 巳の刻二つ時 昼四ツ 昼四ツ 巳の刻三つ時 巳の刻二つ時 巳の刻四つ時 巳の刻三つ時 昼四ツ半 午の刻一つ時 巳の刻四つ時 午の刻二つ時 真昼九ツ 正午・昼九ツ 午の刻三つ時 午の刻二つ時 午の刻四つ時 正午 昼九ツ半 未の刻一つ時 午の刻四つ時 未の刻二つ時 昼八ツ 昼八ツ 未の刻三つ時

これに基づいて修正パッチは下記の通り(半刻を出すように変えてます)

@@ -17,55 +17,55 @@ my @daytime_name = qw( 明け六ツ - 卯の刻二つ時 - 卯の刻三つ時 卯の刻四つ時 - 朝五ツ + 明け六ツ半 辰の刻二つ時 - 辰の刻三つ時 + 朝五ツ 辰の刻四つ時 - 昼四ツ + 朝五ツ半 巳の刻二つ時 - 巳の刻三つ時 + 昼四ツ 巳の刻四つ時 - 真昼九ツ + 昼四ツ半 午の刻二つ時 正午 午の刻四つ時 + 昼九ツ半 + 未の刻二つ時 昼八ツ - 羊の刻二つ時 - 羊の刻三つ時 - 羊の刻四つ時 - 夕七ツ + 未の刻四つ時 + 昼八ツ半 申の刻二つ時 - 申の刻三つ時 + 夕七ツ 申の刻四つ時 + 夕七ツ半 + 酉の刻二つ時 ); my @nighttime_name = qw( 暮れ六ツ - 酉の刻二つ時 - 酉の刻三つ時 酉の刻四つ時 - 宵五ツ + 暮れ六ツ半 戌の刻二つ時 - 戌の刻三つ時 + 宵五ツ 戌の刻四つ時 - 夜四ツ + 宵五ツ半 亥の刻二つ時 - 亥の刻三つ時 + 夜四ツ 亥の刻四つ時 - 真夜九ツ + 夜四ツ半 子の刻二つ時 - 子の刻三つ時 + 真夜九ツ 子の刻四つ時 - 夜八ツ + 真夜九ツ半 丑の刻二つ時 丑の刻三つ時 丑の刻四つ時 - 暁七ツ + 夜八ツ半 寅の刻二つ時 - 寅の刻三つ時 + 暁七ツ 寅の刻四つ時 + 暁七ツ半 + 卯の刻二つ時 ); my $twitter = POE::Component::Client::Twitter->spawn(

近々 CodeRepos.org のソースを修正してコミットする予定です。