 >  >  > No.166S ステン丸棒取手 (片面用) 鏡面磨 オン小 2本入 金属(ステンレス) (設置方式)その他 白色系 中型取手・大型取手 片面用 シロクマ

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投稿日 2017-12-26
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2017-12-26

靴の家に住んでいるおばあさん／There was an old woman who lived in a shoe

2010年2月 3日

「靴の家に住んでいるおばあさん／There was an old woman who lived in a shoe」は、靴のような家に住み、子供が多すぎてどうしてよいか分からないおばあさんの歌です。

イギリスの議会がごたごたな時代に、、政治家を皮肉ったといわれるマザーグースの一節です。

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Shoeとdoで韻が踏まれていますね。

There was an old woman who lived in a shoe
She had so many children she didn't know what to do
She gave them some broth without any bread
She whipped them all soundly and put them to bed

靴の家に住んでるおばあさんがいた
どうすればいいか分からないくらい子供がたくさんいた
いくつかスープは飲ませるが 、

、、、パンまで無理
子供たちをむちでこっぴどく追い回し
みんなをベッドへ追いやった

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