 >  >  > No.166S ステン丸棒取手 (片面用) 鏡面磨 オン小 2本入 金属(ステンレス) (設置方式)その他 白色系 中型取手・大型取手 片面用 シロクマ

Shoeとdoで韻が踏まれていますね。

There was an old woman who lived in a shoe

She had so many children she didn't know what to do

She gave them some broth without any bread

She whipped them all soundly and put them to bed

靴の家に住んでるおばあさんがいた

どうすればいいか分からないくらい子供がたくさんいた

いくつかスープは飲ませるが 、

、、、パンまで無理子供たちをむちでこっぴどく追い回しみんなをベッドへ追いやった