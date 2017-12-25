≪新商品！≫がまかつ ウィンドストッパー(R)ダウンスーツ GM-3333 ピンク 3Lサイズ 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】 【ゴーセン: F-1605 Jour

SS指定席 、SA指定席、、バックスタンド自由シート、サポーターズシートチケットをお持ちの方はの位置を先頭に待機列へお並びください。
※その他、試合会場係員の指示に従って頂きますようお願い申し上げます。
各ゲートをご利用いただけるチケットカテゴリーは、以下の通りです。
|メイン
|SS指定席・SA指定席
|バック
|SS指定席・SA指定席・バック自由シート・サポーターズシート
|ホーム
|SS指定席・SA指定席・バック自由シート・サポーターズシート
|ビジター
|バック自由シート(※)・ビジターシート
※ビジターサポートで、バック自由シートをご利用の方に限ります。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、お客様の安全とスムーズな入場のため、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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開門時間
※試合によって開門時間に変更が生じる可能性があります。
大変お手数をおかけ致しますが、ご来場の皆様に気持ちよく入場・観戦して頂くためにも、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます
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