≪新商品！≫がまかつ ウィンドストッパー(R)ダウンスーツ GM-3333 ピンク 3Lサイズ 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】 【ゴーセン: F-1605 Jour

各入場ゲート・入場待機列場所について

SS指定席 、SA指定席、

、バックスタンド自由シート、サポーターズシートチケットをお持ちの方はの位置を先頭に待機列へお並びください。ビジターシートのチケットをお持ちの方はの位置を先頭に待機列へお並びください。今回、ホームゲートの入場待機列に補助競技場も使用します。（補助競技場内での飲食は禁止となっております。ご了承ください。）

※その他、試合会場係員の指示に従って頂きますようお願い申し上げます。

各ゲートをご利用いただけるチケットカテゴリーは、以下の通りです。

≪新商品！≫がまかつ ウィンドストッパー(R)ダウンスーツ GM-3333 ピンク 3Lサイズ 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】 【ゴーセン: F-1605 Jour激安セール！ メイン SS指定席・SA指定席 バック SS指定席・SA指定席・バック自由シート・サポーターズシート ホーム SS指定席・SA指定席・バック自由シート・サポーターズシート ビジター バック自由シート (※) ・ビジターシート

※ビジターサポートで、バック自由シートをご利用の方に限ります。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、お客様の安全とスムーズな入場のため、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

入場待機列 『場所取りルール』 について（全ゲート共通）

開門時間 優先開門（シーズンパス）→原則キックオフ２時間半前

（ビジターゲートは対象外）

（ビジターゲートは対象外） 一般開門→原則キックオフ２時間前 ※試合によって開門時間に変更が生じる可能性があります。

大変お手数をおかけ致しますが、ご来場の皆様に気持ちよく入場・観戦して頂くためにも、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます