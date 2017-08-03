アクト ギア FTAP FTA PLATE/ALPINE パーツ （Men's、Lady's） リトルリーグ用 シバフル リールシート:ダウンロック

ナイフなどで自分の手などを切って血が出てくると血を
見ただけであわててしまう人がいますね。
。
今日は次の会話を英語で言ってみてください Ride レディース用 Compact Snowboard 2016 (143cm) 【送料無料】【代引不可】【不可】。
《会話例》
「ああ、このナイフすごく切れます アシックス asics フットサル シューズ デスタッキ 2 J DESTAQUE2J。自分のこと切って
しまいました。」
「どれどれ 。ああ、ひどくは切っていませんよ。ただの
かすり傷ですね。」
「でも、血が出ています 【エントリーでポイント5倍！】ナイキ ハイパーヴェノム ファタル 3 DF AG-PRO サッカー スパイク 【NIKE2017Q1】 860644-308。」
「赤ん坊じゃないんだから。血は大してでていま
せん。バンドエイドをもってきましょう。」
《英語に置き換え例》
"Oh,this knife is sharp.I've cut myself."
"Let me see.Oh,you haven't cut yourself badly.
It's only a scratch."
"But I'm bleeding!"
"Don't be such a baby.It's not bleeding a lot.
I'll get a Band-Aide"
《用語の説明》
sharp →鋭い、切れ味の良い
cut oneself →自分自身を切る
Let me see →「私に見せて」とう時の決まり表現 17SS ヒュンメル（hummel） フットサルシューズ アピカーレ4 PG メンズ・ユニセックス HAS5094-9032 【RCP】 【送料無料】。
scratch →かすり傷、ひっかき傷
I'm bleeding →出血している bleed は「血が出る」
cut myself などという表現法に慣れておきましょう 送料無料 アディダス 1112 ACミラン UCL ホームレプリカジャージー 長袖 RC379 V13416。。
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