アクト ギア FTAP FTA PLATE/ALPINE パーツ （Men's、Lady's） リトルリーグ用 シバフル リールシート:ダウンロック

ナイフなどで自分の手などを切って血が出てくると血を見ただけであわててしまう人がいますね。

今日は次の会話を英語で言ってみてください Ride レディース用 Compact Snowboard 2016 (143cm) 【送料無料】【代引不可】【不可】。《会話例》「ああ、このナイフすごく切れます アシックス asics フットサル シューズ デスタッキ 2 J DESTAQUE2J。自分のこと切ってしまいました。」「どれどれ 。ああ、ひどくは切っていませんよ。ただのかすり傷ですね。」「でも、血が出ています 【エントリーでポイント5倍!】ナイキ ハイパーヴェノム ファタル 3 DF AG-PRO サッカー スパイク 【NIKE2017Q1】 860644-308。」「赤ん坊じゃないんだから。血は大してでていません。バンドエイドをもってきましょう。」《英語に置き換え例》"Oh,this knife is sharp.I've cut myself.""Let me see.Oh,you haven't cut yourself badly.It's only a scratch.""But I'm bleeding!""Don't be such a baby.It's not bleeding a lot.I'll get a Band-Aide"《用語の説明》sharp →鋭い、切れ味の良いcut oneself →自分自身を切るLet me see →「私に見せて」とう時の決まり表現 17SS ヒュンメル(hummel) フットサルシューズ アピカーレ4 PG メンズ・ユニセックス HAS5094-9032 【RCP】 【送料無料】。scratch →かすり傷、ひっかき傷I'm bleeding →出血している bleed は「血が出る」cut myself などという表現法に慣れておきましょう 送料無料 アディダス 1112 ACミラン UCL ホームレプリカジャージー 長袖 RC379 V13416。。

