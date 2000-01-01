3.クライアントより採用／不採用の通知を受ける

クライアントが採用を決定すると 網戸 [アルミ色]上げ下げロール網戸 オーダーサイズ 出来幅MW901-1000mm 出来高MH250-300mm YKKap 虫除け 通風 サッシ アルミサッシ DIY、メールで通知され

おまとめ買いや当店倉庫での受け取りで値引きできる商品もございます。お問い合わせください。入数（単位）：セット



カタログ掲載ページ（２０１６年版）：784



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、専用のプロジェクトルームが作成されます。不採用の場合、メールで通知されます。※Skillotsではクライアントに必ず採用／不採用の通知をするよう要請しておりますが 【YDS-H1MXL1X2】LIXIL INAX リフォレ L型 標準間口 タイプ(750～800mm) 床上排水 M (後148,横120/148/155) 手洗い有 H2グレード 【リクシル/LIXIL】【YDSH1MXL1X2】 フルオート便器洗浄 温風乾燥 ※リモコンの画像はH2グレードです。 KAKUDAI カクダイ 神楽 183-235 シングルレバー混合栓（トール） ＜ブレードホース・逆止＞、不採用通知がされない場合もございます。